Ипотека в 2023 году остается востребованным банковским продуктом у жителей Белгорода. На каких условиях она предоставляется и какое жилье можно приобрести — рассказываем в этом материале.

Семейная ипотека

Льготная ипотека

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