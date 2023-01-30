Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Семейная ипотека — программа, действующая на территории всей России. Ее участниками могут стать и жители Белгорода, желающие приобрести жилье. Кредит в 2023 году предоставляется на особых условиях — ставка составляет максимум 6% с господдержкой, как и в 2022 году.
Кто может принять участие в программе семейной ипотеки — 2023:
В соответствии с указом президента России Владимира Путина действие программы продлено до июля 2024 года. Таким образом, оформить ипотеку-2023 на специальных условиях по ставкам все еще можно.
Что касается условий программы семейной ипотеки в нынешнем году, то для участия в ней, как и в 2022 году, потребуется минимум 15% от стоимости объекта недвижимости в качестве стартового взноса (суммы). Цена приобретаемого жилья, если речь идет о Белгороде, должна составлять максимум 6 миллионов рублей. Если объект недвижимости стоит больше, то недостающие средства семья может получить в виде обычного потребительского кредита в банке по стандартной ставке.
По программе семейной ипотеки в 2023 году можно приобрести квартиру на первичном рынке — в новостройке, в рамках договора долевого участия (ДДУ) у застройщика, или частный дом с участком на аналогичных условиях. В течение 2023 года также можно оформить ипотечный кредит на строительство частного дома или приобретение участка земли под строительство.
Льготная ипотека — еще одна программа с господдержкой, участие в которой дает возможность жителям Белгорода приобрести жилье в текущем году. Ее, как и семейную ипотеку — 2023, продлили до середины 2024 года. Однако условия программы с 2020 года претерпели некоторые изменения — в частности, в банках такой кредит теперь дают по ставке в 8%.
Льготная ипотека может быть оформлена для следующих целей:
В Белгороде банки в рамках льготной ипотеки — 2023 выдают кредиты максимум в 6 миллионов рублей. Вместе с тем покупатели, которым требуется больше средств для решения жилищных вопросов, имеют возможность оформить комбинированную ипотеку в банках — до 15 миллионов рублей.
Размер первоначального взноса в 2023 году, как и в случае с семейной ипотекой, должен составлять минимум 15% от общей стоимости приобретаемого объекта недвижимости.
Те, кто планирует оформить льготную и семейную ипотеку в 2023 году, внимательно изучают рынок недвижимости Белгорода и отслеживают его тенденции. Они аналогичны тем, что наблюдаются в других регионах, — жилье на первичном рынке продолжает дорожать.
Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за продления льготной и семейной ипотеки — 2023 спрос на новостройки остается стабильно высоким. В таких условиях застройщики, что вполне естественно, не снижают, а, напротив, повышают цены. Еще одна причина роста стоимости жилья в новостройках — формирующийся дефицит предложения.
Ситуацию, которая складывается на рынке недвижимости Белгорода и всей России, специалисты характеризуют как непредсказуемую, подчеркивая, что дальнейшее развитие событий напрямую будет зависеть от экономической и геополитической обстановки.
Единственное, что можно утверждать с относительной уверенностью, — то, что в перспективе квартиры на первичном рынке Белгорода не подешевеют. Более реален рост стоимости такого жилья, однако, как считают эксперты, он вряд ли будет существенным. Таким образом, тем, кто озадачен решением квартирного вопроса в 2023 году, не стоит затягивать и ждать более подходящего времени для покупки жилья.
Стоимость жилья в Белгороде, как и в других регионах Российской Федерации, варьируется. Она зависит от множества факторов, в числе которых:
Те, кто ориентируется на покупку квартиры в ипотеку-2023, нередко рассматривают студии — наиболее бюджетные и оптимальные форматы. В Белгороде такие объекты предлагаются во многих строящихся жилых комплексах. К примеру, в ЖК на улице Белгородского полка, 78 студию можно приобрести по стоимости от 4 до 5 миллионов рублей, в жилом комплексе «Космос» — за 5,8 миллиона рублей. Оба комплекса сдаются в эксплуатацию во второй половине 2024 года.
На вторичном рынке Белгорода однокомнатные квартиры предлагаются по цене от 3 миллионов рублей. Например, за 3,3 миллиона рублей можно купить такой объект на улице Есенина. За 3,6 миллиона рублей — однокомнатную квартиру на бульваре Юности.
Двухкомнатные квартиры — востребованные объекты у тех, кто приобретает жилье на условиях ипотеки-2023. Такие предложения тоже есть в строящихся белгородских ЖК, например в «Московском квартале» — по цене от 4,2 до 4,4 миллиона рублей. В жилом комплексе «Малахит» стоимость двухкомнатной квартиры составляет от 6,8 до 7,3 миллиона рублей, а в комплексе «Браер Парк Центр» — от 5,8 до 6,8 миллиона рублей.
Ценовой диапазон, в котором представлены двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Белгорода, достаточно широк. В центре города такая квартира обойдется в 5,9 миллиона рублей — с ремонтом и техникой, а в ЖК на Белгородском проспекте — почти в 10 миллиона рублей. Демократичный вариант — 2-комнатная квартира на проспекте Славы за 3,2 миллиона рублей.
Разбег цен трехкомнатных квартир в строящихся жилых комплексах Белгорода также достаточно велик. Так, в ЖК «Малахит» объекты можно приобрести по цене от 7,2 до 8,9 миллиона рублей — в зависимости от площади и планировки, в жилом комплексе на улице Белгородского полка — от 7,3 до 11 миллиона рублей.
Большая часть трехкомнатных квартир в новостройках города подходит под условия ипотеки-2023, как семейной, так и льготной. Однако из-за довольно высоких цен, вероятно, потенциальным покупателям придется оформлять комбинированную ипотеку.
На вторичном рынке Белгорода представлены различные предложения трехкомнатных квартир. В их числе — квартира на Славянской улице за 6,6 миллиона рублей, объект за 7,5 миллиона рублей на Железнодорожной улице, квартира на улице Газовиков за 9,3 миллиона рублей.