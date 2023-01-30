Глава РЭО Буцаев назвал лидирующие по организации экопунктов субъекты РФ

Как отметил руководитель ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев, безусловным лидером сейчас является Нижегородская область, здесь уже работают 53 экопункта. В Белгородской области их 24, в Свердловской – 20, 11 открыты в Воронежской области. Еще в 15 регионах открыто от 2 до 10 экопунктов, в 15 регионах функционирует по 1 такому пункту, пишет newsnn.ru.