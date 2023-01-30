Глава РЭО Буцаев назвал лидирующие по организации экопунктов субъекты РФ

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Как отметил руководитель ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев, безусловным лидером сейчас является Нижегородская область, здесь уже работают 53 экопункта. В Белгородской области их 24, в Свердловской – 20, 11 открыты в Воронежской области. Еще в 15 регионах открыто от 2 до 10 экопунктов, в 15 регионах функционирует по 1 такому пункту, пишет newsnn.ru.
Эти пункты принимают у населения металл, пластик, стекло и бумагу. В таких пунктах можно выручить средства со сдачи вторсырья. При этом некоторые экопункты принимают сложные и опасные отходы, например бытовую технику и мебель. Впоследствии принятые отходы направляются на переработку.
Буцаев подчеркнул, что экопункты – это составляющая экономики замкнутого цикла, в которой отходы не складируются на свалках, а становятся сырьём для производства новых товаров.
Глава РЭО отметил, что в регионах по-разному собирают вторсырье. Одни субъекты РФ ограничиваются установкой контейнеров для раздельного сбора, в других регионах набирает популярность строительство экопунктов, в которых население может получить вознаграждение за сданные отходы.
В 15 регионах региональными операторами открыт 51 экопункт, 16 из которых открыты в 2022 году в 9 регионах. В текущем году аналогичные пункты намерены открыть 10 регоператоров. По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в стране сейчас действует 705 пунктов приёма различных типов отходов, включая экопункты.