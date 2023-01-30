Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Глава РЭО Буцаев назвал лидирующие по организации экопунктов субъекты РФ

30 января 2023, 11:11
По числу созданных для приёма отходов экопунктов в РФ лидируют Нижегородская, Белгородская, Свердловская, Воронежская области. В РЭО рассказали о динамике открытия подобных пунктов и о том, что делается с принимаемыми в них отходами.

Как отметил руководитель ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев, безусловным лидером сейчас является Нижегородская область, здесь уже работают 53 экопункта. В Белгородской области их 24, в Свердловской  – 20, 11 открыты в Воронежской области. Еще в 15 регионах открыто от 2 до 10 экопунктов, в 15 регионах функционирует по 1 такому пункту, пишет newsnn.ru.

Эти пункты принимают у населения металл, пластик, стекло и бумагу. В таких пунктах можно выручить средства со сдачи вторсырья. При этом некоторые экопункты принимают сложные и опасные отходы, например бытовую технику и мебель. Впоследствии принятые отходы направляются на переработку.

Буцаев подчеркнул, что экопункты – это составляющая экономики замкнутого цикла, в которой отходы не складируются на свалках, а становятся сырьём для производства новых товаров.

Глава РЭО отметил, что в регионах по-разному собирают вторсырье. Одни субъекты РФ ограничиваются установкой контейнеров для раздельного сбора, в других регионах набирает популярность строительство экопунктов, в которых население может получить вознаграждение за сданные отходы.

В 15 регионах региональными операторами открыт 51 экопункт, 16 из которых открыты в 2022 году в 9 регионах. В текущем году аналогичные пункты намерены открыть 10 регоператоров. По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в стране сейчас действует 705 пунктов приёма различных типов отходов, включая экопункты.

Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом
Сегодня, 12:28
Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом
Сегодня, 14:33
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
Выставка АГРОС-2023 открывает животноводам Белогорья новые перспективы
Сегодня, 12:34
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44