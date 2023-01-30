Гладков жёстко ответил жильцам аварийного дома на просьбу о расселении

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Белгородцы упрекнули главу региона в том, что он отчитывается о перевыполнении планов по расселению аварийных домов, при этом опасное для жизни строение на Михшоссе, которое подмывается грунтовыми водами, до сих пор жилое.
На это Вячеслав Гладков ответил, что с его отчётами всё в порядке. План по расселению аварийного жилья формируется в правительстве России на четыре года вперёд и финансируется из федерального бюджета. И этот четырёхлетний план регион действительно перевыполнил.
Ежегодно муниципальные образования принимают решение о новых домах, которые признаются аварийными. Одномоментно включить дом в план на расселение невозможно. Ваш дом признан аварийным, мы сейчас работаем с правительством РФ, включим его в план финансирования последующих лет. Надеюсь, что нам удастся защитить эту программу, начиная с 2024 года. Сейчас пока решения нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Чтобы расселить аварийный дом, соответствующее решение на федеральном уровне должно принять правительство РФ. Тогда уже будет понятно, в какие сроки люди обретут новое жильё. А правительство Белгородской области будет исполнять возложенные на него обязательства, чтобы это осуществилось.
Напомним, в конце января 2023 года жители дома на Михайловском шоссе 16 пытались добиться от мэрии Белгорода сроков расселения бывшего общежития, но там им ответили, что денег нет, и когда случится расселение, неизвестно. В здании находятся 65 жилых помещений.