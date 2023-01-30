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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Гладков объяснил, почему в Белгородской области такой низкий прожиточный минимум

30 января 2023, 12:02
Фото: 1MI
Губернатор после жалоб от белгородцев ответил, что региональные власти не могут влиять на размер прожиточного минимума. Показатель определяется федеральным законодательством, уточнил Вячеслав Гладков во время оперативного совещания.
Сюжет
Выплаты

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил белгородцам, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Областное правительство не может самостоятельно выбрать его размер. Прожиточный минимум определяется федеральным законодательством.

Ранее белгородцы жаловались на то, что показатель в Белгородской области ниже общероссийского. Дело в том, что он определяет размер ряда выплат. Со слов Гладкова, сделать с этим ничего нельзя. Правительство только исполняет законодательство.

До этого аналогичное объяснения приводила и министр соцзащиты региона Елена Батанова. Местные власти никак не могут изменить показатель, поскольку он рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике.

Напомним, с 1 января в Белгородской области региональный прожиточный минимум проиндексировали до 12 тыс. рублей. Тем не менее это всё равно на 2 тыс. рублей меньше, чем по стране.

В Белгородской области определили прожиточный минимум на 2023 год
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#Белгородская область#Общество#Прожиточный минимум#Выплаты#Правительство области#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Елена батанова
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