Гладков объяснил, почему в Белгородской области такой низкий прожиточный минимум

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил белгородцам, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Областное правительство не может самостоятельно выбрать его размер. Прожиточный минимум определяется федеральным законодательством.
Ранее белгородцы жаловались на то, что показатель в Белгородской области ниже общероссийского. Дело в том, что он определяет размер ряда выплат. Со слов Гладкова, сделать с этим ничего нельзя. Правительство только исполняет законодательство.
До этого аналогичное объяснения приводила и министр соцзащиты региона Елена Батанова. Местные власти никак не могут изменить показатель, поскольку он рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике.
Напомним, с 1 января в Белгородской области региональный прожиточный минимум проиндексировали до 12 тыс. рублей. Тем не менее это всё равно на 2 тыс. рублей меньше, чем по стране.