Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Гладков: Не будем делать богатыми подрядчиков за счёт восстановления домов

30 января 2023, 07:24
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Деньги на восстановление белгородских домов после обстрелов возьмут на контроль

Глава региона Вячеслав Гладков поручил контролировать средства, которые выделяются на восстановление повреждённых домов с начала спецоперации. Он отметил, что строительные организации не должны богатеть за счёт данного вида работ.

По официальным данным, только на территории Шебекинского горокруга пострадало 410 жилых помещений. Подробнее на слайде:

Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области

Предварительная стоимость восстановительных работ — 98 млн рублей.

Гладков отметил, что по данному муниципалитету остаётся самый большой объём работ. При этом, по мнению губернатора, почти 100 млн рублей на восстановление жилья — достаточно большая сумма. Поэтому глава региона поручил своему заместителю Константину Полежаеву подготовить подробный отчёт по каждому дому.

Мне нужно знать стоимость восстановительных работ, я говорю про нормы рентабельности и про структуру себестоимости. Если сейчас строительные организации закладывают всё подряд в структуру себестоимости, значит, такие организации нужно менять. Мы не говорим, что всё должно быть в убыток, но я говорю, что у меня нет задачи сделать строительные организации за счёт восстановления разрушенных домов богатыми. Мы используем деньги из внебюджетного фонда, и это не значит, что мы должны снизить контроль за расходами этих денег. Наоборот, мы его должны увеличить.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее Гладков сообщил, что с начала спецоперации в Белгородской области подверглись разрушениям около 2,5 тысяч жилых домов и квартир. Примерно две тысячи из них уже восстановили.

«Не допускаем фантасмагории». Гладков — о восстановлении разрушенных снарядами домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Повреждённые дома и восстановление мемориала: что обсуждали белгородцы 21 январяГладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домовВячеслав Гладков сообщил, когда начнётся восстановление разрушенного дома на Губкина
#Обстрел ВСУ#Разрушения#Средства#Спецоперация#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук#Владимир Жданов
Подпишитесь
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел
Сегодня, 07:16
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов
Сегодня, 08:04
Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона
Сегодня, 10:05
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44