Гладков: Не будем делать богатыми подрядчиков за счёт восстановления домов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По официальным данным, только на территории Шебекинского горокруга пострадало 410 жилых помещений. Подробнее на слайде:
Предварительная стоимость восстановительных работ — 98 млн рублей.
Гладков отметил, что по данному муниципалитету остаётся самый большой объём работ. При этом, по мнению губернатора, почти 100 млн рублей на восстановление жилья — достаточно большая сумма. Поэтому глава региона поручил своему заместителю Константину Полежаеву подготовить подробный отчёт по каждому дому.
Мне нужно знать стоимость восстановительных работ, я говорю про нормы рентабельности и про структуру себестоимости. Если сейчас строительные организации закладывают всё подряд в структуру себестоимости, значит, такие организации нужно менять. Мы не говорим, что всё должно быть в убыток, но я говорю, что у меня нет задачи сделать строительные организации за счёт восстановления разрушенных домов богатыми. Мы используем деньги из внебюджетного фонда, и это не значит, что мы должны снизить контроль за расходами этих денег. Наоборот, мы его должны увеличить.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее Гладков сообщил, что с начала спецоперации в Белгородской области подверглись разрушениям около 2,5 тысяч жилых домов и квартир. Примерно две тысячи из них уже восстановили.