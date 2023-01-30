Где в Белгородской области установили баннеры с погибшими в СВО бойцами

Напомним, что баннеры и пилларсы с изображениями погибших в зоне СВО бойцов впервые появились в Белгороде в конце 2022 года. Всего на них попали шестеро белгородцев: Дмитрий Бекетов, Алексей Горобец, Владислав Жаворонков, Сергей Коваль, Сергей Панченко, Роман Шакиров. Как пояснили «Бел.Ру» в мэрии, изображения были выбраны для размещения на пилларсах «с учетом мнения родственников».