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Published Сегодня, 10:59

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Где в Белгородской области установили баннеры с погибшими в СВО бойцами

30 января 2023, 10:59
Фото: Bel.ru

Баннеры с погибшими в СВО бойцами есть в трёх муниципалитетах Белгородской области

О том, где в регионе появились баннеры с погибшими в СВО бойцами, «Бел.Ру» сообщили в в министерстве общественных коммуникаций Белгородской области.

Всего в Белгородской области установили 20 памятных баннеров, посвящённых погибшим в СВО жителям региона. Так, появились:

  • Два ситиборда, десять пилларсов и пять афишных тумб в Белгороде;
  • Один билборд в Белгородском районе;
  • Два информационных стенда в Волоконовском районе.

Отмечается, что информацию о погибших не помещали на билборды правительства — каждый муниципалитет самостоятельно определил размещение материалов по данной тематике. Правительство, в свою очередь, установило в регионе 42 билборда с участниками СВО и отличившимися жителями региона.

Напомним, что баннеры и пилларсы с изображениями погибших в зоне СВО бойцов впервые появились в Белгороде в конце 2022 года. Всего на них попали шестеро белгородцев: Дмитрий Бекетов, Алексей Горобец, Владислав Жаворонков, Сергей Коваль, Сергей Панченко, Роман Шакиров. Как пояснили «Бел.Ру» в мэрии, изображения были выбраны для размещения на пилларсах «с учетом мнения родственников».

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#Военнослужащие#Погибшие#Баннеры#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский район#Волоконовка#Артем Черненко
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