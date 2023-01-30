ФОКи, ФАПы и школы: что построят и отремонтируют в Белгородской области в 2023 году

Два ФОКа начнут работать в Губкине и в Старом Осколе, в Белгороде — спортивный центр для занятий адаптивной физкультурой и спортом. Также после реконструкции откроется поликлиника Томаровской районной больницы им. Сальтевского. Планируется запуск двух офисов семейного врача в Кустовом Яковлевского горокруга и Богородском Новооскольского горокруга. ФАПы появятся в селе Новоалександровка Борисовского района, Тетеревино Прохоровского района и в Мощёном в Яковлевском округе. «Бригантина „Белогорье“» откроется после капитального ремонта.