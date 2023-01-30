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ФОКи, ФАПы и школы: что построят и отремонтируют в Белгородской области в 2023 году

30 января 2023, 06:59
Фото: 1MI

В 2023 году в Белгородской области отремонтируют и постоят 92 соцобъекта

Власти анонсировали ремонт и строительство ряда социальных объектов в регионе в 2023 году. Список наиболее значимых опубликовало областное правительство.
Сюжет
Школы

Власти анонсировали строительство и ввод в эксплуатацию нескольких социальных объектов в 2023 году. В их числе — ФАПы, ФОКи, школа, санаторий, офисы семейного врача. Всего на стадии строительства находится 18 объектов. Капитально ремонтируют ещё 74 учреждения.

Известно, что в планируется строительство начальной школы на 100 мест в микрорайоне Северный Старого Оскола. К Грузсчанской школе в Борисовском районе сделают пристройку для размещения детсада на 40 мест. В Чернянском агромеханическом техникуме появятся мастерские и пищеблок, а к зданию ОГАОУ «Образовательный комплекс „Алгоритм Успеха“» в микрорайоне Улитка пристроят новый учебный корпус с общежитием.

В посёлке Мичуринский Корочанского района появится сельский клуб, в Волоконовке — культурно-просветительский центр, посвящённый памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В хуторе Красный Восток в Яковлевском горокруге откроется общественный центр. В Белгороде начнёт работу центр народного творчества после капремонта. Культурно-спортивный центр откроется в Короче.

Два ФОКа начнут работать в Губкине и в Старом Осколе, в Белгороде — спортивный центр для занятий адаптивной физкультурой и спортом. Также после реконструкции откроется поликлиника Томаровской районной больницы им. Сальтевского. Планируется запуск двух офисов семейного врача в Кустовом Яковлевского горокруга и Богородском Новооскольского горокруга. ФАПы появятся в селе Новоалександровка Борисовского района, Тетеревино Прохоровского района и в Мощёном в Яковлевском округе. «Бригантина „Белогорье“» откроется после капитального ремонта.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Социальные объекты#Общество#Школы#Фапы#Касается каждого
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