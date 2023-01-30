Движение на Михайловском шоссе в Белгороде ограничили как минимум до 3 марта

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Ограничение движения на Михайловском шоссе в Белгороде продлили в очередной раз. Теперь проезд по участку дороги в районе строения № 23 запрещён как минимум до 3 марта 2023 года.
Ранее в мэрии неоднократно публиковали постановление, согласно которому ограничения постоянно продлевались. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Ещё раньше — до 31 декабря.
Напомним, проезд на указанном участке дороги запрещён ещё с марта 2022 года.