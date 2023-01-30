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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Движение на Михайловском шоссе в Белгороде ограничили как минимум до 3 марта

30 января 2023, 13:30
Фото: 1MI
Дорогу на Михайловском шоссе по-прежнему не открывают. В мэрии сообщили о новых ограничениях, которые продлятся до весны.

Ограничение движения на Михайловском шоссе в Белгороде продлили в очередной раз. Теперь проезд по участку дороги в районе строения № 23 запрещён как минимум до 3 марта 2023 года.

Ранее в мэрии неоднократно публиковали постановление, согласно которому ограничения постоянно продлевались. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Ещё раньше — до 31 декабря.

Напомним, проезд на указанном участке дороги запрещён ещё с марта 2022 года.

Ограничения движения по Михайловскому шоссе в Белгороде продлили до 31 января
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#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Михайловское шоссе#Дорога#Ограничение движения#Мэрия#Наталья Корявых
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