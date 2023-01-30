«До свидания, карие глазки!» Гладков — об уезжающих учиться в другой регион

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как сообщили Гладкову, порядка 360 детей, отучившихся в медицинских классах, решили продолжать образование вне региона. Всего в них учатся 672 учащихся, и лишь 53% выпускников готовы поступать в вузы Белгородской области. В качестве альтернативы дети выбирают Воронежскую и Курскую области, Москву и Санкт-Петербург.
Губернатору это не очень понравилось: он попросил министра общественных коммуникаций Оксану Тарантову помочь министру образования Андрею Милёхину провести опросы и узнать, почему белгородские дети выбирают для обучения другие субъекты РФ.
Мы должны понять причину: мир посмотреть, страну посмотреть. Санкт-Петербург им нравится, да? Какие-то другие интересные вещи, которых пока ещё нет в Белгородской области.
Вячеслав Гладков
По мнению губернатора, региону нужно сокращать процент детей, которые уезжают после школы учиться в другие вузы. Конечная цель для области — заключение выпускниками контракта с медучреждениями Белгородской области.
Также Гладков отметил, что региону не хватает волонтёров-медиков: между ними и учениками медицинских классов «должен стоять знак равенства».
Не хватило губернатору и информации о том, чем подростки занимаются летом. По его мнению, дети должны с удовольствием приходить на практику в белгородские медучреждения, особенно если за это им ещё и будут платить.
Гладков также оценил проведение IT-лагерей и патриотических лагерей. «Не самой плохой историей» он назвал идею провести тематический выезд в лагерь для медицинских классов.
Я бы хотел видеть образовательную траекторию по каждому ребёнку. Как мы за руку по пути школа — больница — колледж или институт доводим ребёнка до рабочего места. В противном случае работа не имеет смысла. Потому что уедет в Москву обучаться — не увидим мы его здесь никогда. Потому что нам тяжело пока конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. Меня это не устраивает, что дети выбирают для обучения другие регионы. Уезжают девчонки учиться в другие регионы, мальчишек там нашли — и до свидания, карие глазки! Всё! Их вытащить обратно уже непросто.
Вячеслав Гладков
Напомним, что медицинские классы в Белгородской области запустили в 2022 году — их делают в школах для профориентационной работы и для борьбы с дефицитом медиков в регионе. На покупку оборудования для медицинских классов из бюджета выделили 97,5 млн рублей, а каждый такой класс обошёлся в 4,1 млн рублей.