Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

«До свидания, карие глазки!» Гладков — об уезжающих учиться в другой регион

30 января 2023, 09:03
Фото: 1MI

Гладков поручил снизить процент уезжающих учиться в другие регионы белгородцев

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил своим подчинённым узнать, почему белгородские дети уезжают учиться в другие регионы, и сделать так, чтобы их число снизилось. Особенно это касается медиков.

Как сообщили Гладкову, порядка 360 детей, отучившихся в медицинских классах, решили продолжать образование вне региона. Всего в них учатся 672 учащихся, и лишь 53% выпускников готовы поступать в вузы Белгородской области. В качестве альтернативы дети выбирают Воронежскую и Курскую области, Москву и Санкт-Петербург. 

Губернатору это не очень понравилось: он попросил министра общественных коммуникаций Оксану Тарантову помочь министру образования Андрею Милёхину провести опросы и узнать, почему белгородские дети выбирают для обучения другие субъекты РФ.

Мы должны понять причину: мир посмотреть, страну посмотреть. Санкт-Петербург им нравится, да? Какие-то другие интересные вещи, которых пока ещё нет в Белгородской области.
Вячеслав Гладков

По мнению губернатора, региону нужно сокращать процент детей, которые уезжают после школы учиться в другие вузы. Конечная цель для области — заключение выпускниками контракта с медучреждениями Белгородской области.

Также Гладков отметил, что региону не хватает волонтёров-медиков: между ними и учениками медицинских классов «должен стоять знак равенства».

Не хватило губернатору  и информации о том, чем подростки занимаются летом. По его мнению, дети должны с удовольствием приходить на практику в белгородские медучреждения, особенно если за это им ещё и будут платить.

Гладков также оценил проведение IT-лагерей и патриотических лагерей. «Не самой плохой историей» он назвал идею провести тематический выезд в лагерь для медицинских классов.

Я бы хотел видеть образовательную траекторию по каждому ребёнку. Как мы за руку по пути школа — больница — колледж или институт доводим ребёнка до рабочего места. В противном случае работа не имеет смысла. Потому что уедет в Москву обучаться — не увидим мы его здесь никогда.  Потому что нам тяжело пока конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. Меня это не устраивает, что дети выбирают для обучения другие регионы. Уезжают девчонки учиться в другие регионы, мальчишек там нашли — и до свидания, карие глазки! Всё! Их вытащить обратно уже непросто.
Вячеслав Гладков

Напомним, что медицинские классы в Белгородской области запустили в 2022 году — их делают в школах для профориентационной работы и для борьбы с дефицитом медиков в регионе. На покупку оборудования для медицинских классов из бюджета выделили 97,5 млн рублей, а каждый такой класс обошёлся в 4,1 млн рублей. 

Читайте также:
В белгородские больницы закупают новое медицинское оборудованиеБелгородские врачи проведут для мобилизованных курсы первой медицинской помощиВрачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины
#Артем Черненко#Медицинские классы#Врачи#Вуз#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Оксана Тарантова#Андрей Милёхин
Подпишитесь
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел
Сегодня, 07:16
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов
Сегодня, 08:04
Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона
Сегодня, 10:05
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44