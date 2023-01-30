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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Девятая подряд: «Белогорье» одержало новую победу

30 января 2023, 06:30
Фото: ВК "Белогорье"

«Белогорье» обыграло новокуйбышевскую «Нову» в матче волейбольной Суперлиги

Клуб выиграл игру у команды из Новокуйбышевска в 20-м туре чемпионата России по волейболу. Результатами поделились на сайте ВК «Белогорья».

Белгородские «львы» активно двигаются вперёд. Они одержали девятую победу подряд в 20-м туре чемпионата. Очередная игра прошла в Самаре. «Белогорье» обыграло команду из Новокуйбышевска «Нова» со счётом 3:0.

В матче снова отличился Мохамед Аль Хачдади — он набрал 16 очков. 13 мячей у Гуслана Галимова, по 11 на каждого набрали Павел Тетюхин и Георгий Заболотников.

В чемпионате белгородцы набрали уже 38 баллов — сейчас они занимают пятое место в турнирной таблице.

Напомним, прошлая игра «львов» состоялась в Туле. Матч должен был пройти в Белгороде, но его перенесли из-за неспокойной обстановки в регионе.

«Белогорье» выиграло домашнюю игру у оренбургского «Нефтяника» в Туле
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#Ася Дугнист#Самара#Волейбол#Спорт#Вк белогорье#Волейбольный клуб#Победа
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