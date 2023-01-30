Девятая подряд: «Белогорье» одержало новую победу

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Белгородские «львы» активно двигаются вперёд. Они одержали девятую победу подряд в 20-м туре чемпионата. Очередная игра прошла в Самаре. «Белогорье» обыграло команду из Новокуйбышевска «Нова» со счётом 3:0.
В матче снова отличился Мохамед Аль Хачдади — он набрал 16 очков. 13 мячей у Гуслана Галимова, по 11 на каждого набрали Павел Тетюхин и Георгий Заболотников.
В чемпионате белгородцы набрали уже 38 баллов — сейчас они занимают пятое место в турнирной таблице.
Напомним, прошлая игра «львов» состоялась в Туле. Матч должен был пройти в Белгороде, но его перенесли из-за неспокойной обстановки в регионе.