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Published Сегодня, 08:58

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Четыре дня подряд будут отдыхать белгородцы в феврале

30 января 2023, 08:58
Фото: 1MI
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и четырёх выходных днях подряд, которые ожидают россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В этом году 23 февраля в России будут праздновать четыре дня подряд — с 23 по 26 число включительно, то есть с четверга по воскресенье. Работать россияне будут всего три дня.

Это стало возможным благодаря сокращению новогодних каникул на один день — власти перенесли на 24 февраля воскресенье, 1 января. Перед праздниками, 22 февраля, по закону полагается сокращённый рабочий день, его длительность уменьшится на час.

При этом в Роструде подчеркнули, что при шестидневной рабочей неделе гражданам придётся трудиться в субботу, 25 февраля.

Напомним, 8 Марта в этом году россияне будут отмечать только один день. Следующие длинные выходные запланированы только в мае — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Также три дня россияне будут отдыхать в июне — с 10 по 12 число в честь Дня России.

А в июле белгородев ждёт дополнительный региональный выходной 12 июля в честь годовщины Прохоровского танкового сражения. В этом году он выпадает на среду, поэтому праздновать его будут один день.

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#Ася Дугнист#Выходные#Майские праздники#Роструд#Общество#Белгородская область#Россия
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