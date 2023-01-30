Четыре дня подряд будут отдыхать белгородцы в феврале

Напомним, 8 Марта в этом году россияне будут отмечать только один день. Следующие длинные выходные запланированы только в мае — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Также три дня россияне будут отдыхать в июне — с 10 по 12 число в честь Дня России.