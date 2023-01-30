Четыре дня подряд будут отдыхать белгородцы в феврале

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В этом году 23 февраля в России будут праздновать четыре дня подряд — с 23 по 26 число включительно, то есть с четверга по воскресенье. Работать россияне будут всего три дня.
Это стало возможным благодаря сокращению новогодних каникул на один день — власти перенесли на 24 февраля воскресенье, 1 января. Перед праздниками, 22 февраля, по закону полагается сокращённый рабочий день, его длительность уменьшится на час.
При этом в Роструде подчеркнули, что при шестидневной рабочей неделе гражданам придётся трудиться в субботу, 25 февраля.
Напомним, 8 Марта в этом году россияне будут отмечать только один день. Следующие длинные выходные запланированы только в мае — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Также три дня россияне будут отдыхать в июне — с 10 по 12 число в честь Дня России.
А в июле белгородев ждёт дополнительный региональный выходной 12 июля в честь годовщины Прохоровского танкового сражения. В этом году он выпадает на среду, поэтому праздновать его будут один день.