БФТ-Холдинг — в ТОП-10 крупнейших разработчиков заказного ПО

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Аналитическое агентство TAdviser подготовило обзор рынка заказной разработки программного обеспечения за 2020–2021 годы. В него вошли крупнейшие российские ИТ-вендоры, выполняющие проекты для госсектора и коммерческих компаний.
Согласно данным рейтинга выручка от заказной разработки БФТ-Холдинга в 2021 году выросла на 164,9% и составила 4 071 млн руб. Крупнейшими заказчиками решений компании при этом стали Фонд социального страхования (ФСС), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), а также Департамент финансов города Москвы.
Динамика роста выручки компании обусловлена расширением перечня федеральных проектов. В числе крупнейших проектов за 2020–2021 годы — Единая цифровая платформа социальной сферы («Социальное казначейство»), модернизация систем Фонда социального страхования, Единая цифровая платформа в отрасли труда и занятости («Работа в России»), Единая платформа Национальной системы управления данными (НСУД) и внедрение Витрин данных НСУД для различных ведомств.
По оценке российского объединения компаний-разработчиков ПО «Руссофт», на сегодняшний день в России действуют не менее 4,5 тыс. ИТ-компаний. Порядка 41,5% от их общего количества предоставляют услуги по заказной разработке.