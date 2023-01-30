БФТ-Холдинг — в ТОП-10 крупнейших разработчиков заказного ПО

Согласно данным рейтинга выручка от заказной разработки БФТ-Холдинга в 2021 году выросла на 164,9% и составила 4 071 млн руб. Крупнейшими заказчиками решений компании при этом стали Фонд социального страхования (ФСС), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), а также Департамент финансов города Москвы.