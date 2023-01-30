Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Белгородцев удивили десятки вырубленных деревьев в Сосновке

30 января 2023, 14:08
Фото: кадр из Telegram-канала «Белгород № 1»
Житель региона снял поваленные вдоль велодорожки деревья и заявил, что они все молодые и без признаков гниения. В мэрии же, напротив, отметили, что убирают больные и погибшие растения, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

В Сосновке вдоль велодорожек белгородец заметил десятки спиленных деревьев. Мужчина удивился, поскольку, с его слов, деревья молодые, а признаков гниения у них нет.

Ситуацию уже прокомментировали в городской администрации. Чиновники, напротив, заявляют, что убирают погибшие, утратившие устойчивость и больные деревья. В Сосновке около пляжа проходит санитарная расчистка насаждений, уточнили в мэрии.

Также в администрации добавили, что все работы согласованы. Рабочие, помимо прочего, покосили камыш вдоль линии берега.

Напомним, что деревья вырубали и рядом с базой «Белогорье». На участке работала строительная техника. Как оказалось, там собирались строить медицинский центр, но вскоре передумали.

В белгородской Сосновке сделали первый километр новой велодорожки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде перенесли проведение субботника в СосновкеБелгородцы жалуются на урны и туалеты в СосновкеГладков: Если возникнет пожар в Сосновке в Белгороде, то у нас всё сгорит
#Велодорожка#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская область#Новости Белгорода#Город#Вырубка деревьев#Мэрия
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом
Сегодня, 12:28
Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом
Сегодня, 14:33
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
Выставка АГРОС-2023 открывает животноводам Белогорья новые перспективы
Сегодня, 12:34
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44