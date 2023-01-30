Белгородцев удивили десятки вырубленных деревьев в Сосновке

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Сосновке вдоль велодорожек белгородец заметил десятки спиленных деревьев. Мужчина удивился, поскольку, с его слов, деревья молодые, а признаков гниения у них нет.
Ситуацию уже прокомментировали в городской администрации. Чиновники, напротив, заявляют, что убирают погибшие, утратившие устойчивость и больные деревья. В Сосновке около пляжа проходит санитарная расчистка насаждений, уточнили в мэрии.
Также в администрации добавили, что все работы согласованы. Рабочие, помимо прочего, покосили камыш вдоль линии берега.
Напомним, что деревья вырубали и рядом с базой «Белогорье». На участке работала строительная техника. Как оказалось, там собирались строить медицинский центр, но вскоре передумали.