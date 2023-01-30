Белгородцев удивили десятки вырубленных деревьев в Сосновке

Житель региона снял поваленные вдоль велодорожки деревья и заявил, что они все молодые и без признаков гниения. В мэрии же, напротив, отметили, что убирают больные и погибшие растения, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

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