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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Белгородского губернатора просят ввести карантин из-за птичьего гриппа

30 января 2023, 11:07
Фото: 1MI

В Белгородской области выявили первый с начала года случай птичьего гриппа

Сейчас в регионе предотвращают распространение очагов вируса. На территории с найденным заболеванием должны установить карантин.

В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили о найденном в регионе очаге птичьего гриппа. В пробе, направленной в лабораторию, обнаружили генетический материал вируса гриппа А (Н5N1).

Нашли его у курицы в личном подсобном хозяйстве. Это произошло в селе Прокудино Старооскольского округа. Губернатору уже направили представление с требованием установить карантин на заражённой территории.

Теперь в регионе принимают меры, которые помогут предотвратить распространение и ликвидацию очагов гриппа птиц. Главам муниципалитетов и руководителям птицефабрик уже отправили письма с предупреждением о найденном вирусе.

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#Ася Дугнист#Птичий грипп#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Общество#Карантин
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