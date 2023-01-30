Белгородского губернатора просят ввести карантин из-за птичьего гриппа

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили о найденном в регионе очаге птичьего гриппа. В пробе, направленной в лабораторию, обнаружили генетический материал вируса гриппа А (Н5N1).
Нашли его у курицы в личном подсобном хозяйстве. Это произошло в селе Прокудино Старооскольского округа. Губернатору уже направили представление с требованием установить карантин на заражённой территории.
Теперь в регионе принимают меры, которые помогут предотвратить распространение и ликвидацию очагов гриппа птиц. Главам муниципалитетов и руководителям птицефабрик уже отправили письма с предупреждением о найденном вирусе.