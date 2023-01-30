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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Белгородец закатил праздник в честь ребёнка с риском попасть под арест

30 января 2023, 10:24
Фото: 1MI

Белгородцу грозит 15 суток ареста за запрещённый фейерверк

28 января мужчина во время дня рождения в Борисовке запустил фейерверк, чем оказались недовольны местные жители. Нарушителю грозит штраф или административный арест, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Штраф

Полиция нашла жителя Борисовки, который запустил фейерверк 28 января. Этим были крайне недовольны местные жители. Оказалось, что так отмечали день рождения ребёнка.

Как уточнили правоохранители, нарушителем оказался 31-летний мужчина. Он рассказал, что купил пиротехнику ещё два года назад. Фейерверк он запустил в честь дня рождения ребёнка, хотя и знал о запрете, действующем на территории региона.

Против белгородца составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Напомним, 29 декабря белгородец запустил фейерверк около ТЦ «Сити Молл». Против него также составили протокол.

Наслаждение несколькими залпами фейерверка грозит белгородцу арестом до 15 суток
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#Белгородская область#Общество#Фейерверк#Запрет#Штраф#Наталья Корявых#День рождения#Пиротехника#Борисовка
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