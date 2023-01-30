Белгородец закатил праздник в честь ребёнка с риском попасть под арест

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Полиция нашла жителя Борисовки, который запустил фейерверк 28 января. Этим были крайне недовольны местные жители. Оказалось, что так отмечали день рождения ребёнка.
Как уточнили правоохранители, нарушителем оказался 31-летний мужчина. Он рассказал, что купил пиротехнику ещё два года назад. Фейерверк он запустил в честь дня рождения ребёнка, хотя и знал о запрете, действующем на территории региона.
Против белгородца составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.
Напомним, 29 декабря белгородец запустил фейерверк около ТЦ «Сити Молл». Против него также составили протокол.