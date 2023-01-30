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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Белгородец сломал таксисту нос за отказ брать пятого пассажира

30 января 2023, 14:17
Фото: 1MI
Водитель такси попал в больницу, спустя время о происшествии узнали полицейские. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец сломал таксисту нос из-за отказа водителя брать пятого пассажира. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

25-летний потерпевший пошёл в больницу. О случившемся медики сообщили в отделение полиции. Вскоре правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого.

Полицейские выяснили, что белгородец вместе с приятелями ночью вызвал такси. Прибывший водитель брать в машину пятерых пассажиров отказался. Горожанин возмутился, между ним и таксистом началась ссора, переросшая в перепалку.

Подозреваемый ударил водителя в лицо и сломал нос. За это мужчине грозит до двух лет колонии.

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