Белгородец сломал таксисту нос за отказ брать пятого пассажира

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Белгородец сломал таксисту нос из-за отказа водителя брать пятого пассажира. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.
25-летний потерпевший пошёл в больницу. О случившемся медики сообщили в отделение полиции. Вскоре правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого.
Полицейские выяснили, что белгородец вместе с приятелями ночью вызвал такси. Прибывший водитель брать в машину пятерых пассажиров отказался. Горожанин возмутился, между ним и таксистом началась ссора, переросшая в перепалку.
Подозреваемый ударил водителя в лицо и сломал нос. За это мужчине грозит до двух лет колонии.