Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона

К сетям подключены ФАПы и амбулатории в селах Чапкино, Лопухинка, Морозово и Калинин Губкинского городского округа, Красное Городище, Красная Нива и хуторе Давыдкин Волокновского района, хуторе Пригорки Прохоровского района, селе Ларисовка Чернянского района, Подгорное и Пуляевка Валуйского и Белгородского районов, Богун-Городок Борисовского района, Новый Поселок Ивнянского района, в поселке Первомайский и селе Белянка Шебекинского городского округа, в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района, хуторе Орлов (Вейделевский район), а также селах Набокино, Выползово, Санково и Луговка и Триречное Старооскольского, Грайворонского и Яковлевского городских округов и ряд других.