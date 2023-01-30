Батанова: Белгородцы путаются в вопросах по единому пособию

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В ходе оперсовещания стало известно, что за прошедшую неделю от белгородцев поступило 148 обращений, которые касаются социальных выплат. Рост составил 26 жалоб. В основном, это вопросы информационного характера:
Как сообщила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, в основном поступают вопросы, которые касаются нового единого пособия.
Многие задают вопросы: «Если я получал пособие от 3 до 7 лет, буду ли я получать единое?». Мы на прошлой неделе, видя, что пошёл рост, проговорили с региональным отделением Социального фонда о том, что они более активно должны включаться в пояснение, сделать карточки. Возможно, нужно будет провести брифинг, чтобы люди не путались. Сегодня это тема федерального фонда.
Елена Батанова
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, задача — максимально быстро довести эту информацию до населения.
Что касается жалоб по единой выплате мобилизованным, как отметила Батанова, их сейчас практически нет. По питанию детей мобилизованных вопросы возникают в основном у тех, кто подал заявление в декабре 2022 года.