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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Батанова: Белгородцы путаются в вопросах по единому пособию

30 января 2023, 06:39
Фото: 1MI

Белгородцы путаются в вопросах по единому пособию

За прошедшую неделю от жителей региона стало поступать больше жалоб, которые касаются социальных выплат. Причину объяснила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

В ходе оперсовещания стало известно, что за прошедшую неделю от белгородцев поступило 148 обращений, которые касаются социальных выплат. Рост составил 26 жалоб. В основном, это вопросы информационного характера:

  • единое пособие при рождении и воспитании ребёнка
  • единовременная выплата мобилизованным
  • ежемесячная выплата из средств маткапитала
  • выплаты на питание детей мобилизованных
  • прожиточный минимум

Как сообщила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, в основном поступают вопросы, которые касаются нового единого пособия.

Многие задают вопросы: «Если я получал пособие от 3 до 7 лет, буду ли я получать единое?». Мы на прошлой неделе, видя, что пошёл рост, проговорили с региональным отделением Социального фонда о том, что они более активно должны включаться в пояснение, сделать карточки. Возможно, нужно будет провести брифинг, чтобы люди не путались. Сегодня это тема федерального фонда.

Елена Батанова

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, задача — максимально быстро довести эту информацию до населения.

Что касается жалоб по единой выплате мобилизованным, как отметила Батанова, их сейчас практически нет. По питанию детей мобилизованных вопросы возникают в основном у тех, кто подал заявление в декабре 2022 года.

 

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#Кристина Семенчук#Универсальное пособие#Жалобы#Общество#Губернатор#Белгородская область#Елена батанова#Вячеслав Гладков
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