Баннеры с участниками СВО установили за федеральный счёт в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Как сообщает министерство общественных коммуникаций, в 2022 году в регионе был реализован проект федеральной программы «Слава Героям России». Средства на него выделили из федерального бюджета, а социальная реклама размещалась на коммерческой основе.
Так, на рекламных билбордах правительства установили баннеры со следующими участниками СВО и жителями региона:
Всего с этими белгородцами изготовили 46 баннеров. Их разместили на территории региона.
Напомним, что в Белгородской области также установили баннеры с погибшими в СВО белгородцами. Как сообщили в министерстве, на билборды правительства информацию о них не помещали — «каждый муниципалитет вправе самостоятельно определять размещение материалов по данной тематике на собственных конструкциях».