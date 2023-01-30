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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Баннеры с участниками СВО установили за федеральный счёт в Белгородской области

30 января 2023, 13:42
Фото: Bel.ru
Как «Бел.Ру» сообщили в министерстве общественных коммуникаций, деньги на установку баннеров с участниками СВО выделили на федеральном уровне.

Как сообщает министерство общественных коммуникаций, в 2022 году в регионе был реализован проект федеральной программы «Слава Героям России». Средства на него выделили из федерального бюджета, а социальная реклама размещалась на коммерческой основе.

Так, на рекламных билбордах правительства установили баннеры со следующими участниками СВО и жителями региона:

  • Екатерина Иванова, медсестра;
  • Роман Кулага, старший лейтенант, командир танковой роты;
  • Галина Руденко, глава Муромской администрации, где находится село Середа;
  • Анжелика Самойлова, глава села Журавлёвка.

Всего с этими белгородцами изготовили 46 баннеров. Их разместили на территории региона. 

Напомним, что в Белгородской области также установили баннеры с погибшими в СВО белгородцами. Как сообщили в министерстве, на билборды правительства информацию о них не помещали — «каждый муниципалитет вправе самостоятельно определять размещение материалов по данной тематике на собственных конструкциях».

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#Артем Черненко#Белгородская область#Военнослужащие#Баннеры#Спецоперация#Эксклюзив
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