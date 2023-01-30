Баннеры с участниками СВО установили за федеральный счёт в Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области также установили баннеры с погибшими в СВО белгородцами. Как сообщили в министерстве, на билборды правительства информацию о них не помещали — «каждый муниципалитет вправе самостоятельно определять размещение материалов по данной тематике на собственных конструкциях».