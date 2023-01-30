Банки с задержкой выплачивали деньги на питание детям мобилизованных белгородцев

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По словам Елены Батановой, на прошлой неделе прошла оплата выплат на питание для детей мобилизованных.Выплата пришла тем, кто подавал заявление в декабре.
Вопросы остались, потому что некоторые не увидели. В некоторых банках идёт позже зачисление. Есть банки, которые на третий день зачисляют. Но это выбор человека, они сами выбирают, какой банк будет зачислять.
Елена Батанова
Вячеслав Гладков отметил, что банки должны поменять свою политику в отношении этой категории людей.
Семьи мобилизованных для нас — особая категория людей. Если мы видим, что нужно, чтобы кредитное учреждение поменяло свою политику в отношении этой категории, мы должны это сделать. Выйдем на руководителей этих банков, параллельно выйдем на семьи, объясним, что это политика кредитного учреждения.
Вячеслав Гладков