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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Автобус с футбольной командой упал с моста в Бразилии, четверо погибли

Сегодня, 17:57
Полиция также сообщает о 29 раненых.

Автобус, перевозивший футбольную команду, попал в аварию и разбился, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ.

По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии, автобус перевозил тренерский штаб и игроков футбольной команды, название которой не упоминается. Транспортное средство вылетело с моста и перевернулось. Четверо человек погибло, еще 29 пострадали и были госпитализированы. причина аварии выясняется.

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