Автобус с футбольной командой упал с моста в Бразилии, четверо погибли

По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии, автобус перевозил тренерский штаб и игроков футбольной команды, название которой не упоминается. Транспортное средство вылетело с моста и перевернулось. Четверо человек погибло, еще 29 пострадали и были госпитализированы. причина аварии выясняется.