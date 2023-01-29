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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Защитник Дуарте уверен, что «Спартаку» по силам стать чемпионом РПЛ

29 января 2023, 11:06
Фото: 1MI
Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте считает, что красно-белым вполне по силам выиграть чемпионат и намерен помочь в этом.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на YouTube-канал «Спартака», разместившим интервью футболиста.

 

По словам парагвайца, он был впечатлен уровнем клуба, хотя знал о нем только лишь по рассказам напарника по сборной Мельгарехо. При этом футболист уверен, что сможет стать чемпионом России в составе красно-белых.

 

«Я очень впечатлен, какой это большой клуб. И рассчитываю, что смогу помочь команде. Думаю, мы сможем выигрывать титулы. Сейчас главное – хорошо тренироваться», - сказал Дуарте, дебютировавший в составе «Спартака» в контрольном матче с «Ботевом» на тренировочном сборе в Дубае

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