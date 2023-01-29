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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

В центре Белгорода произошла авария с участием автомобиля ДПС

29 января 2023, 17:48
Фото: t.me/zhest_belgorod
По информации пресс-службы регионального УМВД, пострадавших нет.
Сюжет
Авария

Сегодня, 29 января, на пересечении улицы Попова — Белгородский проспект в 16:50 столкнулись две машины. Одной из них был патрульный автомобиль ДПС.

Транспорт двигался по Белгородскому проспекту с включенными проблесковым маячком и сиреной, когда произошло столкновение с Mazda CX-5 под управлением 38-летней белгородки.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, что в ноябре 2022 года в центре Белгорода также произошла авария с участием автомобиля ДПС. ДТП произошло 12 числа в 18:30 на перекрёстке улицы Пушкина с проспектом Славы.

В Белгороде произошла авария с участием автомобиля ДПС
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#Александра Склярова#ДПС#Столкновение#Происшествия#Авария#Белгород
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