В центре Белгорода произошла авария с участием автомобиля ДПС

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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Сегодня, 29 января, на пересечении улицы Попова — Белгородский проспект в 16:50 столкнулись две машины. Одной из них был патрульный автомобиль ДПС.
Транспорт двигался по Белгородскому проспекту с включенными проблесковым маячком и сиреной, когда произошло столкновение с Mazda CX-5 под управлением 38-летней белгородки.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Напомним, что в ноябре 2022 года в центре Белгорода также произошла авария с участием автомобиля ДПС. ДТП произошло 12 числа в 18:30 на перекрёстке улицы Пушкина с проспектом Славы.