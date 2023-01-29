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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

В селе Белгородской области приступили к строительству новых очистных сооружений

29 января 2023, 05:36
Фото: 1MI
Новые сооружения появятся в селе Бехтеевка Корочанского района. Старые, по словам губернатора в соцсетях, перестали справляться с поставленной задачей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о начале строительных работ новых очистных сооружений. Их установят в селе Бехтеевка Корочанского района.

Старые не справляются с поставленной задачей. Приняли решение построить до конца года новые. Надеемся, что удастся выполнить поставленные задачи, потому что понимаем, что качественная работа очистных канализационных сооружений - это одно из не просто требований, это вопрос безопасности проживания на территории района.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что это не первая проблема с очистными сооружениями. Жители Стрелецкого 23-А с 20 декабря дышат канализационными стоками, которые затопили поле около жилых домов. Редакция «Бел.Ру» связалась с областным водоканалом и Белгородской ипотечной корпорацией, чтобы выяснить причину возникшей проблемы.

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#Александра Склярова#Очистные сооружения#Общество#Губернатор#Канализация#Белгородская область#Корочанский район#Вячеслав Гладков
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