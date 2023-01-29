В селе Белгородской области приступили к строительству новых очистных сооружений

Напомним, что это не первая проблема с очистными сооружениями. Жители Стрелецкого 23-А с 20 декабря дышат канализационными стоками, которые затопили поле около жилых домов. Редакция «Бел.Ру» связалась с областным водоканалом и Белгородской ипотечной корпорацией, чтобы выяснить причину возникшей проблемы.