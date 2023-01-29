В селе Белгородской области приступили к строительству новых очистных сооружений

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о начале строительных работ новых очистных сооружений. Их установят в селе Бехтеевка Корочанского района.
Старые не справляются с поставленной задачей. Приняли решение построить до конца года новые. Надеемся, что удастся выполнить поставленные задачи, потому что понимаем, что качественная работа очистных канализационных сооружений - это одно из не просто требований, это вопрос безопасности проживания на территории района.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что это не первая проблема с очистными сооружениями. Жители Стрелецкого 23-А с 20 декабря дышат канализационными стоками, которые затопили поле около жилых домов. Редакция «Бел.Ру» связалась с областным водоканалом и Белгородской ипотечной корпорацией, чтобы выяснить причину возникшей проблемы.