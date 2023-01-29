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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В медучреждения Белгородской области закупят новое оборудование за 2 млрд рублей

29 января 2023, 05:22
Фото: 1MI
Новое медицинское оборудование закупят в 2023 году. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Бюджет

На своей странице в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков рассказал белгородцам о выделяемой сумме на покупку нового оборудования в медицинские учреждения. В этом году на эти нужды планируется потратить 2 млрд рублей.

В 2023 году более 2 млрд. рублей предназначены для модернизации системы здравоохранения области - приобретения нового оборудования. Зачем это делаем? Делаем для того, чтобы наше здравоохранение было современным, чтобы медицина была доступной не только на словах, а, самое главное, на деле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Часть купленного в прошлом году оборудования продолжают устанавливать в медицинских учреждениях области. Например, в Шебекинском округе приступили к эксплуатации мобильных рентген-аппаратов.

В 2022 году на закупку нового медицинского оборудования также выделяли 2 млрд рублей.

В белгородские больницы закупают новое медицинское оборудование
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#Александра Склярова#Медицина#Бюджет#Медицинское оборудование#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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