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Пряники с Чебурашкой и пингвинье потомство. Итоги воскресенья в Белгороде

29 января 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Пряники с Чебурашкой отправились российским военным, пингвин на инсталляции возле БелГУ обзавёлся семейством, а концерт ДДТ снова перенесли.

Пряники с Чебурашкой для военных

Светлана Литвинова помогает российским военным с самого начала спецоперации: каждые выходные Светлана готовит лакомства для солдат, которые затем передаёт на фронт с помощью объединения волонтёров «ZOV сердца». Недавно Светлана сделала пряники с Чебурашкой. Поводом для этого стал пост подруги из Харькова в социальных сетях: жительница Украины сочла ушастого зверька «символом оккупации».

Я не стала хамить, решила, что отвечу достойно. Увидела шевроны с надписью «Зачебурашим». Я их нашла и отпечатала на пряниках. 
Светлана Литвинова

Получившиеся пряники женщина отправила военным на передовую.

Кондитер из Белгорода отправила военным пряники с Чебурашкой
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Пингвинье семейство

Расположенный рядом с пешеходным мостом через Везёлку плавучий арт-объект раньше населял всего один пингвин. Теперь птиц стало уже трое: к пингвину-папе добавили пингвина-маму и пингвинёнка.

«Скоро весна. Пингвинчику уже больше года. Вот он обзавёлся семейством.
Раньше он один зимой стоял на своей „льдине“, теперь ему будет веселее», — рассказала «Бел.Ру» дизайнер и автор проекта Анна Гамурак.

Пингвин на плавучем арт-объекте «Калейдоскоп» в Белгороде обзавёлся семейством
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Снова без ДДТ

Большой концертный тур, приуроченный к 40-летию группы ДДТ, в очередной раз переносится «по независящим от группы и организаторов причинам».

Так, пришлось отменить концерты в Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Белгороде, Тюмени и Сочи. Они должны были пройти в феврале–марте, но информация о дате их проведения теперь «уточняется».

Ранее в Белгороде уже отменяли концерты некоторых артистов. В список попали Артур Пирожков, Баста, ДДТ, NILETTO и Валерий Меладзе.

Концерт группы ДДТ снова перенесли в Белгороде
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