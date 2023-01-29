Пряники с Чебурашкой и пингвинье потомство. Итоги воскресенья в Белгороде

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Светлана Литвинова помогает российским военным с самого начала спецоперации: каждые выходные Светлана готовит лакомства для солдат, которые затем передаёт на фронт с помощью объединения волонтёров «ZOV сердца». Недавно Светлана сделала пряники с Чебурашкой. Поводом для этого стал пост подруги из Харькова в социальных сетях: жительница Украины сочла ушастого зверька «символом оккупации».
Я не стала хамить, решила, что отвечу достойно. Увидела шевроны с надписью «Зачебурашим». Я их нашла и отпечатала на пряниках.
Светлана Литвинова
Получившиеся пряники женщина отправила военным на передовую.
Расположенный рядом с пешеходным мостом через Везёлку плавучий арт-объект раньше населял всего один пингвин. Теперь птиц стало уже трое: к пингвину-папе добавили пингвина-маму и пингвинёнка.
«Скоро весна. Пингвинчику уже больше года. Вот он обзавёлся семейством.
Раньше он один зимой стоял на своей „льдине“, теперь ему будет веселее», — рассказала «Бел.Ру» дизайнер и автор проекта Анна Гамурак.
Большой концертный тур, приуроченный к 40-летию группы ДДТ, в очередной раз переносится «по независящим от группы и организаторов причинам».
Так, пришлось отменить концерты в Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Белгороде, Тюмени и Сочи. Они должны были пройти в феврале–марте, но информация о дате их проведения теперь «уточняется».
Ранее в Белгороде уже отменяли концерты некоторых артистов. В список попали Артур Пирожков, Баста, ДДТ, NILETTO и Валерий Меладзе.