Пряники с Чебурашкой и пингвинье потомство. Итоги воскресенья в Белгороде

Светлана Литвинова помогает российским военным с самого начала спецоперации: каждые выходные Светлана готовит лакомства для солдат, которые затем передаёт на фронт с помощью объединения волонтёров «ZOV сердца». Недавно Светлана сделала пряники с Чебурашкой. Поводом для этого стал пост подруги из Харькова в социальных сетях: жительница Украины сочла ушастого зверька «символом оккупации».