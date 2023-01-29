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Председатель Мосгордумы посетил приграничную зону в Белгородской области

29 января 2023, 06:30
Фото: Вячеслав Гладков / «ВКонтакте»
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников посетил Белгородскую область и изучил строительство засечной черты, побывал в приграничной зоне, госпитале, а также пообщался с волонтёрами.

Приехавшему в Белгородскую область депутату Алексею Шапошникову показали приграничные территории, взаимодействие региона с Министерством обороны и строительство белгородской засечной черты. Также Шапошников узнал о процессе общения властей и армии с активистами и волонтёрами, познакомился с отрядом теробороны.

В рамках визита обсудили ещё и рабочие вопросы, в том числе законодательные инициативы, обеспечивающие социальную защиту строителей на оборонительных сооружениях, защиту отрядов самообороны и многое другое.
Вячеслав Гладков

Побывал Шапочников и в госпитале с ранеными солдатами. Там он поблагодарил бойцов, пожелав им скорейшего выздоровления.

Фото: Вячеслав Гладков / «ВКонтакте»

Отметим, что приграничные районы Белгородской области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. Не так давно под огнём оказался Валуйский горокруг: в этот раз СМС-уведомления о необходимости спуститься в подвал пришли жителям села Долгое.

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#Общество#Приграничье#Обстрел ВСУ#Депутат#Губернатор#Белгородская область#Москва#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
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