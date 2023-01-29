Председатель Мосгордумы посетил приграничную зону в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Приехавшему в Белгородскую область депутату Алексею Шапошникову показали приграничные территории, взаимодействие региона с Министерством обороны и строительство белгородской засечной черты. Также Шапошников узнал о процессе общения властей и армии с активистами и волонтёрами, познакомился с отрядом теробороны.
В рамках визита обсудили ещё и рабочие вопросы, в том числе законодательные инициативы, обеспечивающие социальную защиту строителей на оборонительных сооружениях, защиту отрядов самообороны и многое другое.
Вячеслав Гладков
Побывал Шапочников и в госпитале с ранеными солдатами. Там он поблагодарил бойцов, пожелав им скорейшего выздоровления.
Отметим, что приграничные районы Белгородской области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. Не так давно под огнём оказался Валуйский горокруг: в этот раз СМС-уведомления о необходимости спуститься в подвал пришли жителям села Долгое.