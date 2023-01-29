Полузащитник белгородского «Салюта» покинул футбольный клуб

Футболист Данил Аносов пришёл в команду «Салют» летом прошлого года. С тех пор он сыграл за «Салют» одну игру в Кубке России. Молодой полузащитник также выступал за «СШОР№ 1 Салют-М» в Первенстве СФФ «Центр».