Полузащитник белгородского «Салюта» покинул футбольный клуб

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Футболист Данил Аносов пришёл в команду «Салют» летом прошлого года. С тех пор он сыграл за «Салют» одну игру в Кубке России. Молодой полузащитник также выступал за «СШОР№ 1 Салют-М» в Первенстве СФФ «Центр».
Мы благодарим Данила за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!
пресс-служба ФК «Салют»
Также в пресс-службе клуба сообщили, что команду покинул вратарь Павел Ковалёв. Спортсмен намерен продолжить свою карьеру в футбольном клубе «Калуга». К «Салюту» вратарь присоединился в июле 2021 года. За два сезона Ковалёв сыграл за «Салют» 44 матча.
Напомним, что в начале января белгородский футбольный клуб покинули спортивный директор и четверо игроков — Максим Петров, Семён Радостев, Шамиль Мавлянов и нападающий Алексей Курзенёв. Все они играли за команду с августа прошлого года.