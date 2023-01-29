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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Полузащитник белгородского «Салюта» покинул футбольный клуб

29 января 2023, 07:14
Фото: пресс-служба ФК «Салют»
Полузащитник Данил Аносов покинул состав футбольного клуба «Салют», сообщает пресс-служба ФК.
Сюжет
Футбол

Футболист Данил Аносов пришёл в команду «Салют» летом прошлого года. С тех пор он сыграл за «Салют» одну игру в Кубке России. Молодой полузащитник также выступал за «СШОР№ 1 Салют-М» в Первенстве СФФ «Центр».

Мы благодарим Данила за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!
пресс-служба ФК «Салют»

Также в пресс-службе клуба сообщили, что команду покинул вратарь Павел Ковалёв. Спортсмен намерен продолжить свою карьеру в футбольном клубе «Калуга». К «Салюту» вратарь присоединился в июле 2021 года. За два сезона Ковалёв сыграл за «Салют» 44 матча.

Напомним, что в начале января белгородский футбольный клуб покинули спортивный директор и четверо игроков — Максим Петров, Семён Радостев, Шамиль Мавлянов и нападающий Алексей Курзенёв. Все они играли за команду с августа прошлого года.

Футбольный клуб «Салют» в Белгороде покинули спортивный директор и четверо игроков
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