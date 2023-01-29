Под обстрел попало село Долгое Валуйского округа

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что вечером 29 января под обстрел попало село Долгое Валуйского городского округа.
Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в одном частном домовладении. Оперативные службы находятся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
За час до сообщения губернатора жителям села стали приходить СМС-оповещения от РСЧС, предупреждающие об обстреле. Жителей просили спуститься в укрытие.