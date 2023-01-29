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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Под обстрел попало село Долгое Валуйского округа

29 января 2023, 16:07
Фото: Bel.ru
По данным губернатора, пострадавших в результате обстрела нет.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что вечером 29 января под обстрел попало село Долгое Валуйского городского округа.

Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в одном частном домовладении. Оперативные службы находятся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

За час до сообщения губернатора жителям села стали приходить СМС-оповещения от РСЧС, предупреждающие об обстреле. Жителей просили спуститься в укрытие.

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