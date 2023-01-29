Пингвин на плавучем арт-объекте «Калейдоскоп» в Белгороде обзавёлся семейством

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Расположенный рядом с пешеходным мостом через Везёлку плавучий арт-объект раньше населял всего один пингвин. Теперь птиц стало уже трое: к пингвину-папе добавили пингвина-маму и пингвинёнка.
Скоро весна. Пингвинчику уже больше года. Вот он обзавёлся семейством.
Раньше он один зимой стоял на своей «льдине», теперь ему будет веселее.
дизайнер Анна Гамурак
Напомним, что водный арт-объект появился на Везёлке в 2022 году. Он представляет собой разноцветные модули, на одном из которых сидит пингвин. Как ранее рассказывала Гамурак, птица — не основная часть инсталляции, а лишь «забавная». При подготовке объекта ставилась задача, чтобы он был долговечным, но менялся по сезону: летом — на плавучие сады, зимой — на имитацию льдин.
Тем не менее, зимой прошлого года на объекте повредилась плёнка. Композицию пришлось приводить в порядок.
К сожалению для пингвинов, «Калейдоскоп» не один раз попадал и в поле зрения городских СМИ со скандалами. Ранее сообщалось о том, что объект якобы устанавливали самовольно — так заявляли в городской администрации. Как сообщает в свою очередь Анна Гамурак, работу по установке инсталляции в мэрии до сих пор не оплатили: дизайнер подала в суд.