Пингвин на плавучем арт-объекте «Калейдоскоп» в Белгороде обзавёлся семейством

К сожалению для пингвинов, «Калейдоскоп» не один раз попадал и в поле зрения городских СМИ со скандалами. Ранее сообщалось о том, что объект якобы устанавливали самовольно — так заявляли в городской администрации. Как сообщает в свою очередь Анна Гамурак, работу по установке инсталляции в мэрии до сих пор не оплатили: дизайнер подала в суд.