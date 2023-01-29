«ПАЗики» из прошлого и мэр в Кремле: белгородка рассказала о жизни в Нижнем Новгороде

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Если Белгород уже практически пережил многолетнюю транспортную реформу, то в Нижнем Новгороде она только начинается со всеми вытекающими последствиями. В августе 2022 года здесь началась грандиозная транспортная реформа, которая должна сделать общественный транспорт города удобным. Пока же, по рассказам местных жителей, ситуация только усугубляется. Раньше общественный транспорт в городе работал нормально.
Сейчас горожане массово жалуются на нехватку автобусов на маршрутах, их постоянную переполненность, хамство водителей и кондукторов, а также отсутствие валидаторов в салонах маршруток. В компании «Нижегородпассажиравтотранс» рассказывают о катастрофическом дефиците водителей автобусов – не хватает около 45 % штата. Скорее всего, профессия не пользуется популярностью из-за тяжелых условий работы и низкой оплаты труда. В декабре зарплаты водителям автобусов обещали поднять на треть, но пока на качестве работы общественного транспорта это никак не сказалось.
По улицам Нижнего Новгорода до сих пор курсируют «убитые», вечно переполненные «ПАЗики». И в них, как в старые и не очень добрые времена в Белгороде, для оплаты проезда стоит лишь терминал у водителя – валидаторов нет, и пробраться вперед для оплаты проезда с задней площадки нереально. Поэтому по всем нижегородским автобусам «гуляют» банковские карты до водителя и обратно. Скорее всего, не все из них возвращаются к своим владельцам. А интервалы между автобусами могут достигать часа, а то и больше, особенно в выходные и праздничные дни, когда появление автобуса расценивается как чудо.
Ситуация с общественным транспортом в Нижнем Новгороде примерно соответствует тому, что было в Белгороде лет пять назад. И это странно для развитого города-миллионника рядом с Москвой, где оперативное перемещение по городу на автобусе должно быть в приоритете. Зато такое путешествие во времени дарит незабываемое ощущение дежавю, особенно, когда пытаешься влезть в салон так, чтобы за тобой закрылась дверь, а водитель в это время грубо требует оплатить ему проезд.
К слову, проезд в Нижнем Новгороде стоит на треть больше, чем в Белгороде – 30 рублей по карте. И это явно не тот случай, когда цена соответствует качеству.
Уникальная особенность Нижнего Новгорода – куда бы ты ни собрался ехать на автобусе, практически всегда время на дорогу на автобусе и пешком будет разнозначным. Если только конечная точка не располагается на другом конце города на расстоянии 10 км. Это удивительное свойство лучше всего характеризует работу общественного транспорта в городе-миллионнике, где быстрее добраться пешком, чем час ждать автобус и потом пытаться выжить в переполненном салоне. Еще и деньги за это платить. А тут и бесплатно, и быстро, и для здоровья полезно.
В такие моменты с нежностью вспоминаешь большие новенькие ЛиАЗы Белгорода с валидаторами на каждом поручне при входе и возможностью за 20 минут доехать до другого конца города. В Нижнем Новгороде о таком пока остается только мечтать.
Цена на такси в Нижнем Новгороде заметно выше, чем в Белгороде. И связано это, скорее всего, снова с очень плохой работой общественного транспорта: люди вынуждены переплачивать за оперативное передвижение по городу, так как на автобусе это сделать невозможно.
Для сравнения мы взяли маршрут длиной примерно 7 км из жилого района в центр города. В случае с Белгородом ехали от «Сити Молла» до Центрального рынка, в Нижнем Новгороде – из ЖК «Цветы» на площадь Минина и Пожарского. Анализировали часы пик, когда люди добираются на работу и возвращаются с нее: 08:00 и 18:00 в будний день.
Утром маршрут строили из жилого района в центре города – по направлению основного потока трудящихся, которые едут на работу. В Нижнем Новгороде поездку на такси приложение оценило в 552 рублей, в Белгороде – 242 рубля.
Вечером ехали из центра города в жилой район. В Нижнем Новгороде поездка стоила 460 рулей, в Белгороде – 178 рублей. То есть цена на такси в Нижнем Новгороде в два раза выше, чем в Белгороде, хотя уровень зарплат примерно одинаков.
Хорошей и удобной альтернативой автобусам в Нижнем Новгороде могло бы стать метро, которое здесь есть. Но и тут не обошлось без большого НО: все станции метро расположены на одной половине города – нижней. Верхней половине досталась только одна станция в самом центре – Горьковская.
Это ещё один парадокс Нижнего Новгорода, который не встретишь больше нигде. Так исторически сложилось, что метро здесь строили только на той половине, где сконцентрирована вся промышленность, чтобы рабочие могли быстро попасть к своим станкам. Посчитали, что исторической части города метро ни к чему – и так хорошо. Поэтому этот вид общественного транспорта в городе как бы есть, но пользоваться им могут далеко не все.
Белгород всегда славился своим благоустройством и европейском комфортом городской среды. Нижнему Новгороду в этом плане, конечно, далеко: не хватает тротуаров, нет велодорожек, но в целом Белгороду есть чему поучиться. В Нижнем Новгороде удивительно продуманная и креативная городская среда: необычные лавочки и беседки, много качелей и локального освещения. Есть и своя особенность: из-за холмистого рельефа невероятное число резких подъемов и спусков по длинным и крутым лестницам. Так что не только Белгород стоит на холмах – в Нижнем их гораздо больше и они значительно круче.
В плане сохранения старой архитектуры Нижнему Новгороду, конечно, повезло. Весь центр города, начиная от Кремля и заканчивая Верхней Покровской улицей, дышит 800-летней историей. Город производит впечатление очень ухоженного, чистого пространства, в котором приятно отдыхать. Из-за большого числа старинных домов тут то и дело натыкаешься на жилые деревянные дома с резными фасадами, которые жилыми уже язык не поворачивается назвать. Много и каменных домов с колоннами, которые раньше явно принадлежали знатным дворянам. Все это вкупе с гигантскими и очень длинными набережными вдоль Волги производит ошеломительное впечатление. Разрушенному во время Великой Отечественной войны Белгороду в плане архитектуры похвастаться нечем, хоть город и заметно преуспел в благоустройстве за последние годы.
В Нижегородской области заметно холоднее, чем в Белгородской. И это неудивительно – регион находится почти на 1000 км севернее. Здесь всё ещё можно наблюдать настоящие зимы с сугробами по пояс и лютыми морозами до -30 °C. В Белгородской области такие зимы были лет 20 назад.
Суровый климат не мог не сказаться на менталитете местного населения. Люди здесь заметно медлительнее и меланхоличнее. Несмотря на близость к Москве, столичный ритм жизни характерен скорее для Белгорода. В Нижнем Новгороде никто никуда не спешит, предприятия общепита работают крайне вдумчиво, люди говорят медленно и тягуче. Жизнь проходит как в замедленной съёмке. Зато меньше стресса и суеты.
В целом люди в Нижнем Новгороде более приятные, нежели в Белгороде. Они доверчивы, всегда с готовностью вступают в беседу на улице, доброжелательны и открыты. Здесь редко встречается хамство (за исключением общественного транспорта).
Белгородцы любят возмущаться дороговизной недвижимости, которая явно не соответствует уровню дохода местных жителей. Но при сравнении стоимости жилья в Нижнем Новгороде и Белгороде оказалось, что последнему есть куда расти. Учитывая примерно одинаковый уровень доходов нижегородцев и белгородцев, цены на жильё в миллионнике значительно выше.
К примеру, средняя однушка площадью 40 «квадратов» в Нижнем Новгороде будет стоить около 5,6 млн рублей. В новостройках цены на недвижимость доходят до 140 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жильё чуть дешевле – около 117 тысяч рублей за «квадрат».
В Белгороде по данным на осень 2022 года цены на квартиры колеблются от 85 до 105 тысяч рублей за квадратный метр, то есть здесь однокомнатная квартира площадью 40 м² будет стоить примерно 3,6 млн рублей. Разница ощутима.
Арендные квартиры в Нижнем Новгороде тоже дороже – однушка обойдётся желающему снять крышу над головой в 17-20 тысяч рублей. В Белгороде на фоне спецоперации съёмное жильё заметно упало в цене. Сейчас однокомнатную квартиру можно арендовать за 10-15 тысяч рублей.
Как ни странно, уровень зарплат в Нижнем Новгороде и Белгороде примерно одинаковый. По официальным данным на сентябрь 2022 года, в Нижегородской области средний доход составляет 46 тысяч рублей, в Белгороде – 45 600 рублей. Если говорить о реальных доходах большинства трудящихся в регионах, то в среднем заработные платы варьируются в пределах 25-35 тысяч рублей.
Главная достопримечательность Нижнего Новгорода – огромный старый Кремль, который занимает колоссальную площадь в центре города – почти 23 га. Крепость построили в начале XVI века, состоит она из 13 башен и обнесена стеной протяжённостью около 2 км, толщиной до 4,5 м и высотой до 22 м.
Но это не единственная примечательность нижегородского Кремля. Он является официальной резиденцией губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и мэра города Юрия Шалабаева. Невольно вспоминаешь о московском Кремле – официальной резиденции президента страны. И в этом прослеживается явное влияние близкой столицы и желание ей подражать и соответствовать.
Правительство области и мэрия города тоже «прописаны» в Кремле: администрация города находится в пятом корпусе, а правительство – в первом. Интересно, если бы в Белгороде сохранилась крепость, которую возводили чуть позже Кремля в Нижнем, сидели бы там губернатор с мэром или нет?
Подводя итоги, хочется сказать, что желания оставаться жить на постоянной основе Нижний Новгород не вызывает. И дело не в суровом климате и даже не в дорогом жилье, а в неудобном общественном транспорте.
Чтобы доехать до места работы или отдыха куда-либо из спального района, нужно потратить минимум час на дорогу в одну сторону без учёта времени ожидания транспорта и стояния в пробках, а потом ещё попытаться выжить в переполненном салоне. То есть работающий человек здесь ежедневно тратит на дорогу минимум два часа в день. В современном мире, где мобильность передвижения играет ключевую роль, один этот фактор способен отбить всё желание оставаться здесь надолго.
Но для краткосрочного отдыха город прекрасен: здесь масса достопримечательностей, богатая архитектура, насыщенная культурная жизнь и комфортная городская среда для прогулок.