«ПАЗики» из прошлого и мэр в Кремле: белгородка рассказала о жизни в Нижнем Новгороде

По улицам Нижнего Новгорода до сих пор курсируют «убитые», вечно переполненные «ПАЗики». И в них, как в старые и не очень добрые времена в Белгороде, для оплаты проезда стоит лишь терминал у водителя – валидаторов нет, и пробраться вперед для оплаты проезда с задней площадки нереально. Поэтому по всем нижегородским автобусам «гуляют» банковские карты до водителя и обратно. Скорее всего, не все из них возвращаются к своим владельцам. А интервалы между автобусами могут достигать часа, а то и больше, особенно в выходные и праздничные дни, когда появление автобуса расценивается как чудо.