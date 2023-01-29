Курский суд приговорил лжеюриста из Белгорода к 3,5 годам колонии строгого режима

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Белгородец обманывал жителей Курской области, обещая оказать им юридические услуги за плату. Выполнять обещанное мужчина не собирался. Потерпевшими стали семь человек, общая сумма присвоенных лжеюристом денег составила более 181 тыс. рублей.
Пристенский районный суд признал белгородца виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мужчине назначили наказание: три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания.
Напомним, что недавно 77-летний пенсионер из Белгорода смог перехитрить аферистов и помог задержать одного из них. Белгородец подыграл аферистам и согласился на встречу, чтобы передать деньги, после чего в дело вмешалась полиция.