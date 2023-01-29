Концерт группы ДДТ снова перенесли в Белгороде

Юбилейный тур должен был состояться ещё в 2020 году. Затем его дважды перенесли из-за ковида. В 2022 концерты всё же начались: тогда же фронтмен группы Юрий Шевчук со сцены в Уфе высказался о спецоперации, после чего на него составили административный протокол. По данным «Фонтанки», солист ДДТ попал в список «нежелательных» артистов.