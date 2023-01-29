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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Концерт группы ДДТ снова перенесли в Белгороде

29 января 2023, 10:57
Фото: 1MI
Информация об очередном переносе концерта группы ДДТ на «неопределённый срок» появилась на официальном сайте тура.

Большой концертный тур, приуроченный к 40-летию группы ДДТ, в очередной раз переносится «по независящим от группы и организаторов причинам». Так, пришлось отменить концерты в Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Белгороде, Тюмени и Сочи. Они должны были пройти в феврале–марте, но информация о дате их проведения теперь «уточняется».

Фото: скриншот с сайта ДДТ
Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.
официальный сайт тура ДДТ

Юбилейный тур должен был состояться ещё в 2020 году. Затем его дважды перенесли из-за ковида. В 2022 концерты всё же начались: тогда же фронтмен группы Юрий Шевчук со сцены в Уфе высказался о спецоперации, после чего на него составили административный протокол. По данным «Фонтанки», солист ДДТ попал в список «нежелательных» артистов.

Ранее в Белгороде уже отменяли концерты некоторых артистов. В список попали Артур Пирожков, Баста, ДДТ, NILETTO и Валерий Меладзе.

СМИ сообщают о переносе ещё нескольких концертов в Белгороде
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