Концерт группы ДДТ снова перенесли в Белгороде

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Большой концертный тур, приуроченный к 40-летию группы ДДТ, в очередной раз переносится «по независящим от группы и организаторов причинам». Так, пришлось отменить концерты в Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Белгороде, Тюмени и Сочи. Они должны были пройти в феврале–марте, но информация о дате их проведения теперь «уточняется».
Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.
официальный сайт тура ДДТ
Юбилейный тур должен был состояться ещё в 2020 году. Затем его дважды перенесли из-за ковида. В 2022 концерты всё же начались: тогда же фронтмен группы Юрий Шевчук со сцены в Уфе высказался о спецоперации, после чего на него составили административный протокол. По данным «Фонтанки», солист ДДТ попал в список «нежелательных» артистов.
Ранее в Белгороде уже отменяли концерты некоторых артистов. В список попали Артур Пирожков, Баста, ДДТ, NILETTO и Валерий Меладзе.