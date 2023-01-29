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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Кондитер из Белгорода отправила военным пряники с Чебурашкой

29 января 2023, 09:49
Фото: Светлана Литвинова
Белгородка Светлана Литвинова увидела новость о том, что Чебурашку на Украине признали «символом оккупации». Женщина решила ответить на это заявление и послала на фронт пряники с ушастым зверьком.

Светлана Литвинова помогает российским военным с самого начала спецоперации: каждые выходные Светлана готовит лакомства для солдат, которые затем передаёт на фронт с помощью объединения волонтёров «ZOV сердца». Дома у белгородки есть специальное оборудование, так как делать сладости — это её хобби.

Женщина уже отправляла военным пряники с изображениями ПВО, бабушки с флагом СССР и другими символами спецоперации. А недавно Светлана сделала пряники с Чебурашкой. Поводом для этого стал пост подруги из Харькова в социальных сетях.

У меня подружка, хотя, наверное, уже бывшая, живёт в Харькове. Но мы в социальных сетях не отписываемся друг от друга, наблюдаем. Поначалу я у неё спрашивала, как обстановка, как у неё дела. Сперва она отвечала хорошо, потом холодно, потом и вовсе перестала. И однажды я у неё в посте увидела, что Чебурашка — «символ оккупации» и антигерой.
Светлана Литвинова

Сперва Светлана не поняла, почему вдруг ушастый зверёк стал «символом оккупации». Потом женщина предположила, что дело в следующем: в мультике крокодил Гена ехал в поезде «Москва — Ялта». Тогда белгородка решила ответить.

Я не стала хамить, решила, что отвечу достойно. Увидела шевроны с надписью «Зачебурашим». Я их нашла и отпечатала на пряниках. Выставило я это у себя: она это увидела, но ничего не ответила. Вот так мы и наблюдаем друг за другом — друзья на стороне.
Светлана Литвинова
Фото: Светлана Литвинова

Получившиеся пряники женщина отправила военным на передовую. Вместе с ними солдатам Светлана отправила маффины с ягодами, бургеры и пирожные. 

Ранее мы писали о том, что белгородка сделала метровую фигуру Чебурашки для одноимённого фильма. Сам фильм собрал в регионе 30 млн рублей прокатных денег. 

Белгородка помогла со съёмками самого кассового российского фильма «Чебурашка»
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#Военнослужащие#Волонтёры#Сладости#Чебурашка#Спецоперация#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Артем Черненко
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