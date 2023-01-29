Кондитер из Белгорода отправила военным пряники с Чебурашкой

Светлана Литвинова помогает российским военным с самого начала спецоперации: каждые выходные Светлана готовит лакомства для солдат, которые затем передаёт на фронт с помощью объединения волонтёров «ZOV сердца». Дома у белгородки есть специальное оборудование, так как делать сладости — это её хобби.