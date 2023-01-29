Деятельность водоканала автоматизируют в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Программа «Цифровой водоканал» внедряется в Белгородской области с прошлого года. Новая система позволяет отслеживать подачу воды онлайн и оперативно информировать о любых неполадках. Работы по данному направлению продолжатся в 2023 году.
Так, в текущем году планируют установить приборы учёта воды и частотных преобразователей. Эти устройства позволят собирать всю информацию в единый диспетчерский пункт для анализа и оперативного реагирования.
К середине года также планируется полный переход на электронный документооборот. С его помощью получить нужную услугу можно будет быстрее.
По телефону в период аварийных отключений людям будет отвечать робот. Электронный собеседник позволит абонентам быстрее получить информацию в случае внепланового отключения воды и снизит нагрузку на контакт-центр.
Кроме того, к осени будет оптимизирован личный кабинет пользователя. В нём можно будет посмотреть начисления за услуги, оплатить их и увидеть предыдущие платежи. ПО переведут на отечественное — для повышения безопасности.
Также внедрят новую информационную систему: она будет сохранять историю ремонтных работ, которую затем будут изучать и принимать решения о замене аварийных участков сетей по необходимости.
Цифровые инструменты помогут поддерживать высокое качество обслуживания 12 000 км сетей регионального водоснабжения и оптимизировать управление. Ранее проект признали на федеральном уровне, он стал призёром всероссийского конкурса «ПРОФ-IT».
начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников