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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Деятельность водоканала автоматизируют в Белгородской области

29 января 2023, 13:12
Фото: Bel.ru
Новое оборудование будет приобретено и настроено в рамках проекта «Цифровой водоканал», сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

Программа «Цифровой водоканал» внедряется в Белгородской области с прошлого года. Новая система позволяет отслеживать подачу воды онлайн и оперативно информировать о любых неполадках. Работы по данному направлению продолжатся в 2023 году.

Так, в текущем году планируют установить приборы учёта воды и частотных преобразователей. Эти устройства позволят собирать всю информацию в единый диспетчерский пункт для анализа и оперативного реагирования.

К середине года также планируется полный переход на электронный документооборот. С его помощью получить нужную услугу можно будет быстрее.

По телефону в период аварийных отключений людям будет отвечать робот. Электронный собеседник позволит абонентам быстрее получить информацию в случае внепланового отключения воды и снизит нагрузку на контакт-центр.

Кроме того, к осени будет оптимизирован личный кабинет пользователя. В нём можно будет посмотреть начисления за услуги, оплатить их и увидеть предыдущие платежи. ПО переведут на отечественное — для повышения безопасности.

Также внедрят новую информационную систему: она будет сохранять историю ремонтных работ, которую затем будут изучать и принимать решения о замене аварийных участков сетей по необходимости.

Цифровые инструменты помогут поддерживать высокое качество обслуживания 12 000 км сетей регионального водоснабжения и оптимизировать управление. Ранее проект признали на федеральном уровне, он стал призёром всероссийского конкурса «ПРОФ-IT».
начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников
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#Артем Черненко#Водоканал#Цифровизация#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Евгений Мирошников
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