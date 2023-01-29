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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:48

Белгородская ЕТК арендует легковушку с водителем за 80 тысяч рублей в месяц

29 января 2023, 13:46
Фото: 1MI
Соответствующий договор появился на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появился договор от 19 января 2023 года. Его заказчиком стало ООО «Единая транспортная компания» (ЕТК). Предмет договора — «предоставление за плату во временное владение и пользование, принадлежащее арендодателю на праве собственности транспортное средство».

Иными словами, ЕТК покупает услугу по аренде автомобиля. Причём автомобиль должен быть легковыми и уже с водителем.

Услуги по аренде ЕТК будут предоставлять каждый месяц в течение всего 2023 года. Цена за один месяц — 80 тыс. рублей, за двенадцать вместе — 960 тыс. рублей. 

Отметим, что ранее ЕТК планировала приобрести дорогостоящее авто — Toyota за 7,6 млн рублей. Руководитель компании Александр Дударенко обосновал покупку производственной необходимостью. Правда, позже от этой идеи отказались: 

Белгородская ЕТК не будет покупать машину за 7,6 млн рублей
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#ЕТК#Договор#Автомобиль#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Артем Черненко
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