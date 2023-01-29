Белгородская ЕТК арендует легковушку с водителем за 80 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
На сайте госзакупок появился договор от 19 января 2023 года. Его заказчиком стало ООО «Единая транспортная компания» (ЕТК). Предмет договора — «предоставление за плату во временное владение и пользование, принадлежащее арендодателю на праве собственности транспортное средство».
Иными словами, ЕТК покупает услугу по аренде автомобиля. Причём автомобиль должен быть легковыми и уже с водителем.
Услуги по аренде ЕТК будут предоставлять каждый месяц в течение всего 2023 года. Цена за один месяц — 80 тыс. рублей, за двенадцать вместе — 960 тыс. рублей.
Отметим, что ранее ЕТК планировала приобрести дорогостоящее авто — Toyota за 7,6 млн рублей. Руководитель компании Александр Дударенко обосновал покупку производственной необходимостью. Правда, позже от этой идеи отказались: