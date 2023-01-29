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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 09:53

Белгородка соврала об изнасиловании, чтобы избежать расправы со стороны бывшего мужа

29 января 2023, 08:21
Фото: 1MI

Белгородец избил бывшую жену и угрожал ей убийством из-за подозрений в измене

Ссора бывших супругов в Ровеньском районе Белгородской области закончилась возбуждением уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сюжет
Драка

Ранее судимый 38-летний мужчина вернулся из тюрьмы в декабре прошлого года. Жить он решил вместе с бывшей женой — в одной квартире. 

В один день между супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. Белгородец схватил свою жену, стал избивать её руками и ногами, после чего приставил нож к горлу женщины и, угрожая убийством, потребовал признаться в измене.

Осознав безвыходность своего положения, в котором любой ответ разозлит бывшего мужа ещё больше, женщина соврала, что её изнасиловали. Злоумышленник в это поверил и сразу же вызвал полицию.

Приехавшие на место правоохранители узнали о случившемся избиении и задержали мужчину. Женщину доставили в больницу: ей потребовалась операция, так как злоумышленник своими ударами повредил пострадавшей внутренние органы. 

Заведено уголовное дело: злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

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#Артем Черненко#Мвд#Полиция#Угроза#Драка#Происшествия#Белгородская область#Ровеньский район
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