Белгородка соврала об изнасиловании, чтобы избежать расправы со стороны бывшего мужа

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Ранее судимый 38-летний мужчина вернулся из тюрьмы в декабре прошлого года. Жить он решил вместе с бывшей женой — в одной квартире.
В один день между супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. Белгородец схватил свою жену, стал избивать её руками и ногами, после чего приставил нож к горлу женщины и, угрожая убийством, потребовал признаться в измене.
Осознав безвыходность своего положения, в котором любой ответ разозлит бывшего мужа ещё больше, женщина соврала, что её изнасиловали. Злоумышленник в это поверил и сразу же вызвал полицию.
Приехавшие на место правоохранители узнали о случившемся избиении и задержали мужчину. Женщину доставили в больницу: ей потребовалась операция, так как злоумышленник своими ударами повредил пострадавшей внутренние органы.
Заведено уголовное дело: злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.