Баста не взял юного белгородца на следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Юный белгородец Константин Горишняков выбыл из шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Костя не смог пройти в следующий этап конкурса.
Мальчик вместе с Евой Аветисян и Максимом Овчинниковым исполнили песню Мота и Mary Gu «Холодно не будет» на этапе «Поединки». Их наставник Баста после выступления сказал, что ребята были как три солиста, и каждый боролся за своё пространство.
Костя затем попал в «Песню на вылет» и исполнил композицию Аллы Пугачёвой «Нас бьют, мы летаем», с которой он уже проходил прослушивание. Дальше житель региона не прошёл.
Напомним, во время прослушивания к белгородцу повернулись все наставники. В руководители Константин решил выбрать Басту.