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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Баста не взял юного белгородца на следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале

28 января 2023, 12:11
Фото: кадр из видео Первого канала

Юный белгородец выбыл из шоу «Голос. Дети» на Первом канале

12-летний Константин Горишняков не смог пройти на следующий этап.

Юный белгородец Константин Горишняков выбыл из шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Костя не смог пройти в следующий этап конкурса.

Мальчик вместе с Евой Аветисян и Максимом Овчинниковым исполнили песню Мота и Mary Gu «Холодно не будет» на этапе «Поединки». Их наставник Баста после выступления сказал, что ребята были как три солиста, и каждый боролся за своё пространство.

Костя затем попал в «Песню на вылет» и исполнил композицию Аллы Пугачёвой «Нас бьют, мы летаем», с которой он уже проходил прослушивание. Дальше житель региона не прошёл.

Напомним, во время прослушивания к белгородцу повернулись все наставники. В руководители Константин решил выбрать Басту.

Белгородец Константин Горишняков выбрал Басту в шоу «Голос. Дети»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новости Белгорода#Общество#Шоу Голос#Первый канал
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