Баста не взял юного белгородца на следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Мальчик вместе с Евой Аветисян и Максимом Овчинниковым исполнили песню Мота и Mary Gu «Холодно не будет» на этапе «Поединки». Их наставник Баста после выступления сказал, что ребята были как три солиста, и каждый боролся за своё пространство.