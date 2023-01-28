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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Белгородской области почтили память ещё одного погибшего в ходе СВО бойца

28 января 2023, 08:45
Фото: Сергей Канищев ВК

В белгородской школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в СВО военного

В гимназии в Прохоровке почтили память Александра Чистюхина. Первым за парту сел его сын, рассказал глава Прохоровского района Сергей Канищев на своей странице в соцсети.
Сюжет
СВО

В Прохоровской гимназии в честь погибшего в ходе спецоперации военнослужащего открыли «Парту Героя». Первым за неё сел сын белгородца.

В общеобразовательном учреждении почтили память Александра Чистюхина. Мужчина получил ранение в результате артиллерийского обстрела под Красным Лиманом в ДНР. До этого белгородец подбил бронетранспортёр противника. Жителя региона наградили орденом Мужества посмертно.

Участвовали в открытии «Парты Героя» представители местной администрации, военного комиссариата, а также родные Александра. Право перерезать символическую ленту и первому сесть за парту предоставили сыну военнослужащего.

В белгородской школе открыли «Парту героя» в память о погибшем военнослужащем
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#Наталья Корявых#Общество#СВО#Белгородская область#Прохоровский район#Сергей канищев#Военнослужащие#Школа#Парта героя
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