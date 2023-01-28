В Белгородской области почтили память ещё одного погибшего в ходе СВО бойца

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 09:20
В Прохоровской гимназии в честь погибшего в ходе спецоперации военнослужащего открыли «Парту Героя». Первым за неё сел сын белгородца.
В общеобразовательном учреждении почтили память Александра Чистюхина. Мужчина получил ранение в результате артиллерийского обстрела под Красным Лиманом в ДНР. До этого белгородец подбил бронетранспортёр противника. Жителя региона наградили орденом Мужества посмертно.
Участвовали в открытии «Парты Героя» представители местной администрации, военного комиссариата, а также родные Александра. Право перерезать символическую ленту и первому сесть за парту предоставили сыну военнослужащего.