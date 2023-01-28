В Белгородской области почтили память ещё одного погибшего в ходе СВО бойца

В белгородской школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в СВО военного

В гимназии в Прохоровке почтили память Александра Чистюхина. Первым за парту сел его сын, рассказал глава Прохоровского района Сергей Канищев на своей странице в соцсети.