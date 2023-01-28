В Белгородской области пропала пенсионерка с белой сумкой

Под Валуйками ищут пожилую женщину. Лидии Головатской 86 лет. Она ушла из дома утром и пропала. Возможно, она потеряла память. Произошло всё в селе Подгорное Валуйского округа. В какой одежде она была в этот момент — неизвестно.