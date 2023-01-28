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Published Сегодня, 19:30

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

В Белгородской области пропала пенсионерка с белой сумкой

28 января 2023, 19:30
Фото: 1MI
Возможно, пожилая женщина потеряла память, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Ей 86 лет.

Под Валуйками ищут пожилую женщину. Лидии Головатской 86 лет. Она ушла из дома утром и пропала. Возможно, она потеряла память. Произошло всё в селе Подгорное Валуйского округа. В какой одежде она была в этот момент — неизвестно.

Отличить пенсионерку можно по белой женской сумке, с которой она ушла. У Лидии Филипповны серые глаза, седые волосы, нормальное телосложение, рост — 167 см.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Также в Белгородской области продолжают искать 83-летнюю Валентину Ярмонову. Она пропала в селе Горки Красненского района ещё 17 января.

В Белгородской области ищут пропавшую больше недели назад женщину
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Валуйский горокруг#Красненский район#Пропал человек#Пропала женщина#Пенсионер#Потеря памяти#Потерялся
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