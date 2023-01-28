В Белгородской области пропала пенсионерка с белой сумкой

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Под Валуйками ищут пожилую женщину. Лидии Головатской 86 лет. Она ушла из дома утром и пропала. Возможно, она потеряла память. Произошло всё в селе Подгорное Валуйского округа. В какой одежде она была в этот момент — неизвестно.
Отличить пенсионерку можно по белой женской сумке, с которой она ушла. У Лидии Филипповны серые глаза, седые волосы, нормальное телосложение, рост — 167 см.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
Также в Белгородской области продолжают искать 83-летнюю Валентину Ярмонову. Она пропала в селе Горки Красненского района ещё 17 января.