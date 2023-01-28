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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Белгородской области не было случаев признания инвалидами участников СВО

28 января 2023, 06:31
Фото: 1MI

За год 32,4 тысячи белгородцев признали инвалидами

Статистику опубликовало Go31.ru со ссылкой на Главное бюро медико-социальной экспертизы региона.

В 2022 году в Белгородской области выросло число жителей, признанных инвалидами II и III групп. Это рекорд за последние пять лет. Показатель растёт с 2019 года. Число белгородцев, которых признали инвалидами I группы, по сравнению с 2021 годом снизилось.

В минувшем году в регионе инвалидами III группы признали 18,7 тыс. человек. В 2021 году таковых насчитали 15,9 тыс., годом ранее — 13,9 тыс. Самым низким показатель был в 2019 году — 10,9 тыс. человек. В 2018 году их число составляло 11,5 тыс.

Похожая ситуация складывается и с инвалидами II группы. В 2022 году их насчитали 9,8 тыс., годом ранее — 7,9 тыс. В 2020 и 2019 годах — 7,8 тыс. и 6,4 тыс. соответственно. Чуть больше было в 2018 году — 6,9 тыс. белгородцев.

С инвалидами I группы дела обстоят следующим образом. Если в 2021 году таковыми признали 5,5 тыс. человек, то в 2022 году — 3,8 тыс. В 2018 году показатель составил почти 3,1 тыс., в последующем 2019 — 3,3 тыс., в 2020 — 3,2 тыс. человек.

Как правило, инвалидами признают белгородцев, которые имеют онкологию, заболевания системы кровообращения, костно-мышечной системы, а также соединительных тканей.

Отмечается, что пока участников СВО инвалидами не признавали.

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#Наталья Корявых#Инвалид#Белгородская область#Инвалидность#Бюро медико-социальной экспертизы#Медицина
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