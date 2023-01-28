В Белгородской области не было случаев признания инвалидами участников СВО

С инвалидами I группы дела обстоят следующим образом. Если в 2021 году таковыми признали 5,5 тыс. человек, то в 2022 году — 3,8 тыс. В 2018 году показатель составил почти 3,1 тыс., в последующем 2019 — 3,3 тыс., в 2020 — 3,2 тыс. человек.