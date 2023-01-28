В Белгородской области не было случаев признания инвалидами участников СВО

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В 2022 году в Белгородской области выросло число жителей, признанных инвалидами II и III групп. Это рекорд за последние пять лет. Показатель растёт с 2019 года. Число белгородцев, которых признали инвалидами I группы, по сравнению с 2021 годом снизилось.
В минувшем году в регионе инвалидами III группы признали 18,7 тыс. человек. В 2021 году таковых насчитали 15,9 тыс., годом ранее — 13,9 тыс. Самым низким показатель был в 2019 году — 10,9 тыс. человек. В 2018 году их число составляло 11,5 тыс.
Похожая ситуация складывается и с инвалидами II группы. В 2022 году их насчитали 9,8 тыс., годом ранее — 7,9 тыс. В 2020 и 2019 годах — 7,8 тыс. и 6,4 тыс. соответственно. Чуть больше было в 2018 году — 6,9 тыс. белгородцев.
С инвалидами I группы дела обстоят следующим образом. Если в 2021 году таковыми признали 5,5 тыс. человек, то в 2022 году — 3,8 тыс. В 2018 году показатель составил почти 3,1 тыс., в последующем 2019 — 3,3 тыс., в 2020 — 3,2 тыс. человек.
Как правило, инвалидами признают белгородцев, которые имеют онкологию, заболевания системы кровообращения, костно-мышечной системы, а также соединительных тканей.
Отмечается, что пока участников СВО инвалидами не признавали.