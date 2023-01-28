В Белгороде появится первая тренировочная квартира для людей с аутизмом

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Белгороде появится первая тренировочная квартира для людей с РАС и ментальными особенностями. На проект выделили порядка 3 млн рублей из Фонда президентских грантов.
Проект разрабатывал благотворительный фонд «Каждый особенный». Волонтёры планируют создать альтернативу психоневрологическим интернатам. В планах до конца июля следующего года обучить 30 человек с расстройствами аутистического спектра. В тренировочной квартире посменно будут жить по шесть людей с РАС под присмотром специалистов.
На текущий момент в регионе насчитывают более 11 тыс. детей с ментальными особенностями. С такими же расстройствами в области живут свыше 2 тыс. взрослых, ещё 3,2 тыс. человек признаны недееспособными.