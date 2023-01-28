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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Белгороде появится первая тренировочная квартира для людей с аутизмом

28 января 2023, 14:34
Фото: 1MI

В Белгороде создадут квартиру для людей с расстройствами аутистического спектра

На проект выделили 3 млн рублей. До конца июля 2024 года планируется обучить порядка 30 людей с ментальными особенностями.

В Белгороде появится первая тренировочная квартира для людей с РАС и ментальными особенностями. На проект выделили порядка 3 млн рублей из Фонда президентских грантов.

Проект разрабатывал благотворительный фонд «Каждый особенный». Волонтёры планируют создать альтернативу психоневрологическим интернатам. В планах до конца июля следующего года обучить 30 человек с расстройствами аутистического спектра. В тренировочной квартире посменно будут жить по шесть людей с РАС под присмотром специалистов. 

На текущий момент в регионе насчитывают более 11 тыс. детей с ментальными особенностями. С такими же расстройствами в области живут свыше 2 тыс. взрослых, ещё 3,2 тыс. человек признаны недееспособными.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Грант#Аутизм#Помощь
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