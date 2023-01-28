В Белгороде появится первая тренировочная квартира для людей с аутизмом

Проект разрабатывал благотворительный фонд «Каждый особенный». Волонтёры планируют создать альтернативу психоневрологическим интернатам. В планах до конца июля следующего года обучить 30 человек с расстройствами аутистического спектра. В тренировочной квартире посменно будут жить по шесть людей с РАС под присмотром специалистов.