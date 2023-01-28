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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Взрывы испугали белгородцев пятничным вечером

28 января 2023, 07:50
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Над Белгородской областью снова было громко

Накануне белгородцы услышали громкие звуки. Судя по сообщениям в Сети, это связано с работой ВС РФ.
Сюжет
СВО

Вечером 27 января над Белгородской областью снова было громко. Белгородцы услышали звуки взрывов, а на машинах сработали сигнализации. Судя по сообщениям в Сети, это связано с работой ВС РФ.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Ранее сообщалось о громких звуках в Ровеньском районе. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова предупредила жителей, что это связано с плановой работой ВС РФ. Чиновница отметила, что на территории района всё спокойно.

Неспокойно же было в Белгородском районе. Жители Щетиновки получили СМС-рассылку об обстрелах. Людей попросили спуститься в укрытия.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Ровеньский район#Татьяна Киричкова#ВС РФ#СВО#Видео
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