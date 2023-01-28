Взрывы испугали белгородцев пятничным вечером

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Вечером 27 января над Белгородской областью снова было громко. Белгородцы услышали звуки взрывов, а на машинах сработали сигнализации. Судя по сообщениям в Сети, это связано с работой ВС РФ.
Ранее сообщалось о громких звуках в Ровеньском районе. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова предупредила жителей, что это связано с плановой работой ВС РФ. Чиновница отметила, что на территории района всё спокойно.
Неспокойно же было в Белгородском районе. Жители Щетиновки получили СМС-рассылку об обстрелах. Людей попросили спуститься в укрытия.