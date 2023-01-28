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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

На Харгоре в Белгороде жильцы нескольких домов остались без воды из-за аварии

28 января 2023, 07:12
Фото: 1MI

В Белгороде без воды со вчерашнего дня остаются жители двух улиц

Оказалось, что накануне произошла авария. Специалисты работали на месте с вечера, пояснили ситуацию в городской администрации.

Жители двух улиц в Белгороде остаются без воды с вечера 27 января. Причиной стала авария. На месте работают специалисты.

Накануне несколько домов на Есенина (№50, 50а, 40, 44, 46, 46а и 52б) и на бульваре Юности (№27, 29, 41, 43 и 45) остались без водоснабжения. В мэрии рассказали, что продолжается заполнение магистральных и межквартальных сетей водоснабжения 11 ЮМР. На первых этажах домов вода уже появилась.

В водоканале уточнили, что работы ведёт управляющая компания. Ранее в УК не отвечали на звонки, отмечают белгородцы. Ответили людям только в управе.

Напомним, до этого без воды из-за аварии сидели практически 70 тыс. человек в Старом Осколе. 

В Старом Осколе завершились работы по восстановлению водоснабжения после аварии
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Водоснабжение#Водоканал#Мэрия
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