На Харгоре в Белгороде жильцы нескольких домов остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Жители двух улиц в Белгороде остаются без воды с вечера 27 января. Причиной стала авария. На месте работают специалисты.
Накануне несколько домов на Есенина (№50, 50а, 40, 44, 46, 46а и 52б) и на бульваре Юности (№27, 29, 41, 43 и 45) остались без водоснабжения. В мэрии рассказали, что продолжается заполнение магистральных и межквартальных сетей водоснабжения 11 ЮМР. На первых этажах домов вода уже появилась.
В водоканале уточнили, что работы ведёт управляющая компания. Ранее в УК не отвечали на звонки, отмечают белгородцы. Ответили людям только в управе.
Напомним, до этого без воды из-за аварии сидели практически 70 тыс. человек в Старом Осколе.