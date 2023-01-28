На Харгоре в Белгороде жильцы нескольких домов остались без воды из-за аварии

Накануне несколько домов на Есенина (№50, 50а, 40, 44, 46, 46а и 52б) и на бульваре Юности (№27, 29, 41, 43 и 45) остались без водоснабжения. В мэрии рассказали, что продолжается заполнение магистральных и межквартальных сетей водоснабжения 11 ЮМР. На первых этажах домов вода уже появилась.