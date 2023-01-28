Капремонт домов в Белгородской области будут проводить по-новому

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
С 1 января жители домов без лифта будут платить 9,79 рубля за квадратный метр, а в многоэтажках с лифтами обитателям придётся раскошелиться на 10,1 рублей за «квадрат» в месяц. Напомним, раньше эти платежи составляли 9,12 рубля и 9,32 рубля соответственно.
Если жители дома, который претендует на капитальный ремонт, хранят средства на спецсчёте, то их тоже ждут перемены: обновился перечень работ, которые подрядчик должен будет провести в строении. Виды таких работ определят на региональном уровне индивидуально для каждого дома.
Напомним, в Белгородской области проводят расследование из-за некачественного капремонта многоэтажек, который приняли у подрядчиков. А сегодня в Белгороде прошли общественные слушания по итогам капремонта домов, который провели в 2022 году.