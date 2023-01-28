Капремонт домов в Белгородской области будут проводить по-новому

С 1 января жители домов без лифта будут платить 9,79 рубля за квадратный метр, а в многоэтажках с лифтами обитателям придётся раскошелиться на 10,1 рублей за «квадрат» в месяц. Напомним, раньше эти платежи составляли 9,12 рубля и 9,32 рубля соответственно.