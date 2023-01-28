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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Капремонт домов в Белгородской области будут проводить по-новому

28 января 2023, 17:15
Фото: 1MI

Правила капремонта домов изменили в Белгородской области

Самые главные изменения коснулись размера платы за капремонт. В 2023 году она увеличилась, рассказали в правительстве Белгородской области.

С 1 января жители домов без лифта будут платить 9,79 рубля за квадратный метр, а в многоэтажках с лифтами обитателям придётся раскошелиться на 10,1 рублей за «квадрат» в месяц. Напомним, раньше эти платежи составляли 9,12 рубля и 9,32 рубля соответственно.

Если жители дома, который претендует на капитальный ремонт, хранят средства на спецсчёте, то их тоже ждут перемены: обновился перечень работ, которые подрядчик должен будет провести в строении. Виды таких работ определят на региональном уровне индивидуально для каждого дома.

Напомним, в Белгородской области проводят расследование из-за некачественного капремонта многоэтажек, который приняли у подрядчиков. А сегодня в Белгороде прошли общественные слушания по итогам капремонта домов, который провели в 2022 году.

В Белгороде представили график общественных обсуждений по итогам капремонта МКД
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Город#Капремонт#Капремонт многоэтажек#Повышение тарифов
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