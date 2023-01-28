Итоги недели: в Белгороде не работает цифровое ТВ, а овощи дороже стейков

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
24 января в Москве прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. В эфир попали 33 минуты разговора. В этот день Вячеслав Гладков рассказал много нового, что ранее белгородцам не сообщалось. Например, количество жертв обстрелов среди мирного населения с начала СВО. Погибли в Белгородской области 25 человек, ещё 96 получили ранения разной степени тяжести.
Из-за происходящего на границе 6,5 тыс. жителей Белгородской области фактически стали беженцами в своём же регионе. Речь идёт о жителях приграничья, покинувших дома из-за обстрелов. Некоторые из них сейчас живут в ПВР, другие — снимают жильё или гостят у родственников.
Обсуждалась и старая тема — финансирование строительства домов, которые не подлежат восстановлению после обстрелов ВСУ. Многие дома подверглись разрушениям — порядка 2,5 тыс. Хотя большинство из них, около двух тысяч, удалось восстановить, остаются те, что восстановлению не подлежат. Губернатор попросил президента о помощи. Впервые Вячеслав Гладков рассказал белгородцам о переговорах с правительством РФ на тему выделения средств для строительства новых домов ещё в ноябре прошлого года.
Узнать более подробно обо всех важных темах, которые были озвучены на встрече с Владимиром Путиным, можно в нашем отдельном материале — каждому белгородцу будет полезно.
Всю неделю на территории Белгородской области наблюдаются серьёзные проблемы с телевидением. Больше всего страдают пользователи цифрового ТВ. Началось всё ещё с начала года, но до таких масштабов не доходило.
В начале недели на плохую работу цифрового ТВ начали активно жаловаться жители Белгорода. Тогда в филиале РТРС «Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр» сообщили, что оборудование исправно и работает в штатном режиме. Специалисты сделали предположение, что временные проблемы связаны с работой устройств, препятствующих распространению сигнала.
А в среду, 25 января, жители Белгородской области увидели на экранах своих телевизоров обращение президента Украины Владимира Зеленского. Зафиксировали такое вторжение на телеканале СТС. После — сигнал пропал. В белгородском правительстве объяснили произошедшее несанкционированной заменой телесигнала со спутника.
К слову, проблемы с телевидением у многих продолжаются и сейчас. Сказать, когда ситуацию действительно исправят — сложно. Так что любителям ТВ придётся искать другие способы просмотра любимых программ, либо же вовсе отказаться от этого в пользу чего-то другого.
Разбавим серьёзные грустные новости играми с нейросетью. По данным Росстата и переписи населения в 2020 году мы составили досье на типичного, среднестатистического жителя Белгородской области. Получились мужчины и женщины, которым примерно по 40 лет. Они работают по найму, а за спиной у них – корочка из колледжа. Живут белгородцы в двушке, в кирпичных домах 1971-1995 годов постройки.
Дальше работа была за нейросетью. Портреты получились несколько мрачные и грустные – как будто нейросеть поняла, что мы сейчас находимся в приграничном регионе. Но в остальном – весьма неплохо. Все оттенки белгородцев из нейросети предлагаем посмотреть по ссылке ниже.
Ещё один вариант, почему белгородцы получились грустными, по мнению нейросетей, — дорогие огурцы. Но это, конечно, шутка. После новогодних праздников цены на огурцы продолжили стремительно расти.
Если ещё 23 января их можно было найти за 137 руб/кг, и это с учётом подорожания на 7% уже после праздников, то сейчас, в конце недели, они стоят около 180-230 руб/кг. Есть варианты и подороже, причём, значительно. Некоторые производители просят за килограмм огурцов от 500 до 700 рублей. Как пошутили белгородцы, не стыдно даже на день рождения подарить — особенно, если несколько килограммов.
Понятно, что сейчас не сезон, но в процентном соотношении — не до такой же степени. Бизнесу, например, тоже характерна сезонность, и в его отсутствие цены вроде не должны подниматься в два и более раза.
Сейчас законность такого повышения цен проверяет белгородская прокуратура. А губернатор Вячеслав Гладков посоветовал горожанам ходить на Центральный рынок — там овощи можно найти даже за 65 руб/кг, пусть и не такие красивые.
В России появился новый «учитель» Егор Крид. Певец выступил перед школьниками во время очередного урока «Разговоры о важном». А точнее – детям показали заранее подготовленную видеозапись. Такую программу подготовили в Минпросвещения России.
Егор Крид рассказал школьникам основы кибербезопасности, а потом, видимо, для продолжения обучения вне уроков, предложил подписаться на его Telegram-канал. Спасибо, хоть не на запрещённую соцсеть. Также Крид пригласил детей на свой концерт – не бесплатно, конечно. Многим родителям такое поведение не понравилось. В ярости были и жители Белгородской области, но помочь им не смогли. Остаётся надеяться, что в Минпросвещения учтут недовольство россиян.