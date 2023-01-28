Итоги недели: в Белгороде не работает цифровое ТВ, а овощи дороже стейков

Если ещё 23 января их можно было найти за 137 руб/кг, и это с учётом подорожания на 7% уже после праздников, то сейчас, в конце недели, они стоят около 180-230 руб/кг. Есть варианты и подороже, причём, значительно. Некоторые производители просят за килограмм огурцов от 500 до 700 рублей. Как пошутили белгородцы, не стыдно даже на день рождения подарить — особенно, если несколько килограммов.