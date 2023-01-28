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Харгора без воды, парта в память погибшему в СВО белгородцу и шоу: итоги дня

28 января 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Дома на Есенина и бульваре Юности были без воды из-за аварии, в Прохоровке почтили память белгородца, погибшего в ходе спецоперации, а Баста не взял 12-летнего жителя региона на следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Харгора без воды

С вечера 27 января в нескольких домах на Харгоре не было водоснабжения. Без воды остались жильцы домов № 50, 50а, 40, 44, 46, 46а и 52б и № 27, 29, 41, 43 и 45 по бульвару Юности. К 10 утра вода на первых этажах домов появилась.

В мэрии объяснили, что произошла авария. Утром заполняли магистральные и межквартальные сети водоснабжения 11 ЮМР. Как уточнили в водоканале, работы вела управляющая компания.

На Харгоре в Белгороде жильцы нескольких домов остались без воды из-за аварии
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«Парта Героя»

В Белгородской области почтили память ещё одного военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации. «Парту Героя» открыли в Прохоровской гимназии. Первым за неё сел сын участвовавшего в боевых действиях белгородца.

Александр Чистюхин получил ранение в результате артиллерийского обстрела под Красным Лиманом в ДНР. До этого белгородец подбил бронетранспортёр противника. Жителя региона наградили орденом Мужества посмертно.

В Белгородской области почтили память ещё одного погибшего в ходе СВО бойца
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Не в «Голосе»

Баста не взял 12-летнего белгородца Константина Горишнякова в следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Юный житель региона выбыл из проекта.

Костя вместе с Евой Аветисян и Максимом Овчинниковым исполнили песню Мота и Mary Gu «Холодно не будет» на этапе «Поединки». Вскоре он стал кандидатом на вылет, а Баста решил, что его подопечные были как три солиста, и каждый боролся за своё пространство.

Баста не взял юного белгородца на следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале
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