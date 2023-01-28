Харгора без воды, парта в память погибшему в СВО белгородцу и шоу: итоги дня

Костя вместе с Евой Аветисян и Максимом Овчинниковым исполнили песню Мота и Mary Gu «Холодно не будет» на этапе «Поединки». Вскоре он стал кандидатом на вылет, а Баста решил, что его подопечные были как три солиста, и каждый боролся за своё пространство.