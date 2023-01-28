Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Гладков объяснил, почему сроки сдачи домов многодетным семьям затянулись

28 января 2023, 10:16
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на затянувшуюся сдачу жилья для многодетных семей

Глава региона пообещал, что многодетные семьи получат ключи от построенных для них домов. Строители пока завершают работы, рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему многодетные семьи ещё не получили ключи от своих домов и пообещал, что их раздадут в ближайшее время. Строители пока завершают работы на объектах.

В регионе действует программа бесплатного обеспечения индивидуальными домами нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей. Она стартовала в 2022 году. Сроки сдачи домов переносились несколько раз.

Белгородец во время эфира обратился к главе региона и поинтересовался, стоит ли ждать домов в этом году. Со слов мужчины, три срока сдачи уже были, а теперь люди ждут четвёртый. Глава региона заверил, что семьи ключи получат, а затянувшиеся сроки связаны с желанием сделать дома более качественными. Все обязательства по домам губернатор обещает выполнить.

Всё, что обещали, будет выполнено. Деньги на это выделены, объекты построены. Лучше работы завершат, и вы получите полностью удовольствие, чем будем впопыхах, сдавая жильё, получать отрицательную оценку работы строителей. ­
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В первый год действия программы в регионе начали возводить 145 домов. В 2023 году в планах обеспечить жильём ещё 30 многодетных семей. На эти цели выделили 250 млн рублей.

В Белгородской области планируют обеспечить жильём 30 многодетных семей в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области жильё до конца года могут получить 145 многодетных семейВ Белгородской области выделят в четыре раза меньше средств на жильё для многодетныхВ 2022 году заявку на получение маткапитала подали 546 белгородских многодетных семей
#Наталья Корявых#Общество#Многодетные#Строительство домов#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
«Спуститесь в укрытия»: Белгородская область снова попала под огонь ВСУ
Сегодня, 09:47
Взрывы испугали белгородцев пятничным вечером
Сегодня, 07:50
В Белгородской области почтили память ещё одного погибшего в ходе СВО бойца
Сегодня, 08:45
На Харгоре в Белгороде жильцы нескольких домов остались без воды из-за аварии
Сегодня, 07:12
В повреждённом при обстреле доме по улице Губкина завершились ремонтные работы
Вчера, 16:47