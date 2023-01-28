Гладков объяснил, почему сроки сдачи домов многодетным семьям затянулись

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему многодетные семьи ещё не получили ключи от своих домов и пообещал, что их раздадут в ближайшее время. Строители пока завершают работы на объектах.
В регионе действует программа бесплатного обеспечения индивидуальными домами нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей. Она стартовала в 2022 году. Сроки сдачи домов переносились несколько раз.
Белгородец во время эфира обратился к главе региона и поинтересовался, стоит ли ждать домов в этом году. Со слов мужчины, три срока сдачи уже были, а теперь люди ждут четвёртый. Глава региона заверил, что семьи ключи получат, а затянувшиеся сроки связаны с желанием сделать дома более качественными. Все обязательства по домам губернатор обещает выполнить.
Всё, что обещали, будет выполнено. Деньги на это выделены, объекты построены. Лучше работы завершат, и вы получите полностью удовольствие, чем будем впопыхах, сдавая жильё, получать отрицательную оценку работы строителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В первый год действия программы в регионе начали возводить 145 домов. В 2023 году в планах обеспечить жильём ещё 30 многодетных семей. На эти цели выделили 250 млн рублей.