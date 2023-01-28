Гладков объяснил, почему сроки сдачи домов многодетным семьям затянулись

Белгородец во время эфира обратился к главе региона и поинтересовался, стоит ли ждать домов в этом году. Со слов мужчины, три срока сдачи уже были, а теперь люди ждут четвёртый. Глава региона заверил, что семьи ключи получат, а затянувшиеся сроки связаны с желанием сделать дома более качественными. Все обязательства по домам губернатор обещает выполнить.