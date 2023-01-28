Белгородцы стали есть больше мяса и меньше хлеба

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
В 2021 году каждый белгородец съел в среднем 9,8 кг мяса — это на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом в регионе на 10,7% снизилось потребление хлеба. На одного человека пришлось 7,5 кг хлебобулочных изделий.
Правда, в тексте к инфографике Белгородстата приводятся несколько иные данные, не меняющие картину в целом: мяса белгородцы стали есть на 2,6% больше, а хлеба — на 12,6% меньше.
С рыбой ситуация обстоит сложнее — 2,3 кг на человека в год, и этот показатель со временем не изменился, как и потребление яиц, растительного масла (0,8 кг на человека) и других жиров.
Примечательно, что каждый белгородец в год съедает в среднем 21 яйцо — примерно по два яйца в месяц — показатель ещё скромнее рыбы.
Уменьшилось также количество сахара и кондитерских изделий, которые жители Белгородской области употребляют в пищу — показатель изменился на 3,3%, составив 2,9 кг на человека. Молочных продуктов каждый белгородец съедает примерно 23,3 кг в год.
Напомним, в 2023 году Белгородская область побила рекорд по стоимости огурцов, которые в регионе продают по 650 рублей за килограмм. Обоснованность таких ценников проверяет прокуратура. В конце 2022 года редакция «Бел.Ру» анализировала, насколько подорожала жизнь в регионе за год и составила годовой индекс утраты.