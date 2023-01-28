Белгородцы стали есть больше мяса и меньше хлеба

В 2021 году каждый белгородец съел в среднем 9,8 кг мяса — это на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом в регионе на 10,7% снизилось потребление хлеба. На одного человека пришлось 7,5 кг хлебобулочных изделий.