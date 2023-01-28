Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:17

Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Белгородцы стали есть больше мяса и меньше хлеба

28 января 2023, 18:17
Фото: 1MI
Белгородстат проанализировал, сколько жители Белгородской области съели за 2021 год хлеба, мяса, яиц, сахара и молочных продуктов, и сравнили эти данные с ковидным 2020 годом.

В 2021 году каждый белгородец съел в среднем 9,8 кг мяса — это на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом в регионе на 10,7% снизилось потребление хлеба. На одного человека пришлось 7,5 кг хлебобулочных изделий.

Правда, в тексте к инфографике Белгородстата приводятся несколько иные данные, не меняющие картину в целом: мяса белгородцы стали есть на 2,6% больше, а хлеба — на 12,6% меньше.

С рыбой ситуация обстоит сложнее — 2,3 кг на человека в год, и этот показатель со временем не изменился, как и потребление яиц, растительного масла (0,8 кг на человека) и других жиров.

Примечательно, что каждый белгородец в год съедает в среднем 21 яйцо — примерно по два яйца в месяц — показатель ещё скромнее рыбы.

Уменьшилось также количество сахара и кондитерских изделий, которые жители Белгородской области употребляют в пищу — показатель изменился на 3,3%, составив 2,9 кг на человека. Молочных продуктов каждый белгородец съедает примерно 23,3 кг в год.

Напомним, в 2023 году Белгородская область побила рекорд по стоимости огурцов, которые в регионе продают по 650 рублей за килограмм. Обоснованность таких ценников проверяет прокуратура. В конце 2022 года редакция «Бел.Ру» анализировала, насколько подорожала жизнь в регионе за год и составила годовой индекс утраты.

Фото: Белгородстат
Боюсь, что подавимся мы такими огурчиками: белгородцы высказались о ценах на огурцы
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие продукты подорожали в Белгородской области после праздниковБелгородец украл у односельчанки продукты к новогоднему столу и шесть литров самогонаВ магазинах сети «Магнит» начнут торговать просроченными продуктами
#Ася Дугнист#Белгородская область#Экономика#Белгородстат#Цены#Статистика#Еда#Продукты питания
Подпишитесь
Белгородцев разбудили громкие звуки: в городе и области неспокойно
Сегодня, 20:05
В Белгородской области почтили память ещё одного погибшего в ходе СВО бойца
Сегодня, 08:45
Итоги недели: в Белгороде не работает цифровое ТВ, а овощи дороже стейков
Сегодня, 13:10
Гладков объяснил, почему сроки сдачи домов многодетным семьям затянулись
Сегодня, 10:16
Баста не взял юного белгородца на следующий этап шоу «Голос. Дети» на Первом канале
Сегодня, 12:11