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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Глава района в Белгородской области объяснила причину громких звуков и оповещений МЧС

28 января 2023, 09:20
Фото: Bel.ru

Белгородцы снова обеспокоены громкими звуками со стороны ЛНР

Громко в Ровеньском районе. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова объяснила, что звуки снова связаны с плановыми работами российских военнослужащих.
Сюжет
СВО

Со стороны ЛНР в Белгородской области снова громко. Глава Ровеньского района Татьяна Киричкова объяснила, что это связано с плановыми работами ВС РФ. На территории муниципалитета всё спокойно.

«Сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия, оповещают население о требованиях пожарной безопасности. Прошу сохранять спокойствие», — написала чиновница.

Напомним, подобные случаи в Ровеньском районе происходили неоднократно. Тогда громкие звуки также были связаны с работой российских военных. 

Белгородцев встревожили доносившиеся со стороны ЛНР громкие звуки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ровеньский район#ЛНР#СВО#Происшествия#Громкие звуки#Татьяна Киричкова
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