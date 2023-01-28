Глава района в Белгородской области объяснила причину громких звуков и оповещений МЧС

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Со стороны ЛНР в Белгородской области снова громко. Глава Ровеньского района Татьяна Киричкова объяснила, что это связано с плановыми работами ВС РФ. На территории муниципалитета всё спокойно.
«Сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия, оповещают население о требованиях пожарной безопасности. Прошу сохранять спокойствие», — написала чиновница.
Напомним, подобные случаи в Ровеньском районе происходили неоднократно. Тогда громкие звуки также были связаны с работой российских военных.